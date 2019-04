Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

“Sufrí acoso sexual en mi primer trabajo al terminar la universidad”, dice Neta Meidav. “Debido a que la persona que me acosó estaba en una posición de poder, sentí en ese momento que era más fácil renunciar, que informar lo que me había pasado”.

Neta Meidav se inspiró en Me Too para evitar el acoso sexual laboral que sufrió y creó Vault Platform para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo que ella.

Vault Platform es un reporte de conductas inapropiadas “re-diseñado con el empleado en mente”, explica Meidav. Utilizando la tecnología blockchain, permite la grabación y el mantenimiento de pruebas en una bóveda digital privada propiedad del individuo. “Le da a los empleados la capacidad de enviar denuncias individualmente, o enviar un registro a Recursos Humanos bajo la condición de que no sean la única persona afectada por la mala conducta de un individuo .

Vault Platform les muestra a los empleados si se han realizado reclamos de conducta inapropiada similares. La herramienta se llama “GoTogether”. La función permite a las personas informar conjuntamente con otras personas que han sido afectadas a través de “redes ciegas”, que no revelan La identidad de nadie, solo muestra que otra persona está haciendo un reclamo. Es la fuerza de los números lo que ​​diferencia a Vault Platform de una lista creciente de aplicaciones y plataformas de denuncias que se han lanzado y ganado tracción desde #MeToo. Independientemente de los medios, una encuesta reciente de más de 24.000 trabajadores de Comparably reveló que ha habido un aumento en la denuncia de acoso. Descubrieron que una de cada tres mujeres dijo haber sido acosada en el trabajo en 2018, en comparación con una de cada cuatro el año anterior.

Sin embargo, algunos expertos dicen que para eliminar el miedo, no se debe informar al empleador en absoluto, sino a expertos externos, como abogados y profesionales de recursos humanos (como WorkShield), que pueden recomendar un curso de acción al empleado que no lleve al peso de las posibles represalias que tendrían si informaran directamente a su propio departamento de recursos humanos.

La tecnología blockchain que sustenta la plataforma también puede funcionar para mejorar las preocupaciones de los empleados. “Utilizamos blockchain con permiso privado como una capa de integridad para garantizar que los registros de los usuarios sean inmutables y a prueba de falsificaciones”, dice, lo que ayuda a reducir la fricción entre los empleados y sus empleadores.

Este mecanismo de denuncia interna se puede hacer sin la participación de un tercero o intermediario. La tecnología de sellado de tiempo y las firmas digitales se utilizan como recibos, por lo que el empleado puede confiar completamente en esta herramienta y autenticar sus registros originales, en caso de que se los solicite como parte de una investigación interna o externa. Esto es especialmente importante en situaciones delicadas como los informes de acoso, donde muchos subcontratarán esta importante capacidad a proveedores de servicios de terceros, que pueden ser alienantes para los empleados afectados.

Aunque la tasa de adopción de las aplicaciones de blockchain aún es baja, Meidav ​​confía en la capacidad de la tecnología para crear un espacio de confianza para los trabajadores con reclamos de acoso. “Pueden crear registros confidenciales que viven en sus teléfonos personales hasta el momento en que deciden denunciar”, sostiene.