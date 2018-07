Print This Post

La OMS dio un paso hacia la legitimación del concepto con la inclusión del desorden del comportamiento sexual compulsivo en su clasificación internacional de enfermedades.

Sólo algunos de los resultados de búsqueda que arroja Google cuando uno consulta sobre “adicción al sexo”. Pero pese a que el concepto está instalado y se usa con frecuencia, el debate entre expertos sobre si se trata realmente de una adicción continúa abierto.

En la última actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un paso hacia la legitimación del concepto, al incluir el “desorden del comportamiento sexual compulsivo” (Csbd, por sus siglas en inglés). Y lo define así:

“El trastorno compulsivo del comportamiento sexual se caracteriza por un patrón persistente de falla para controlar los impulsos sexuales intensos y repetitivos que resultan en un comportamiento sexual repetitivo. Los síntomas pueden incluir actividades sexuales repetitivas, que se convierten en el foco central de la vida de la persona hasta el punto de descuidar la salud y el cuidado personal u otros intereses, actividades y responsabilidades; realizar numerosos esfuerzos infructuosos para reducir significativamente el comportamiento sexual repetitivo; y llevar una conducta sexual repetitiva continuada a pesar de las consecuencias adversas o de obtener poca o ninguna satisfacción de ella. El patrón de falta de control de los impulsos o impulsos sexuales intensos y el comportamiento sexual repetitivo resultante se manifiesta durante un período prolongado (por ejemplo, 6 meses o más), y causa una angustia marcada o un deterioro significativo en la vida personal, familiar, social, educativa, ocupacional u otras áreas importantes. La angustia que está completamente relacionada con los juicios morales y la desaprobación sobre los impulsos sexuales o los comportamientos no es suficiente para cumplir con este requisito”.

No obstante, la OMS no está de acuerdo en relacionarlo con comportamientos adictivos como la adicción a las drogas o al juego, y subraya que se requieren más investigaciones antes de considerar a este desorden como adicción. EL Csbd fue incluido dentro de los trastornos del control de impulsos, entre los que también figuran la piromanía y la cleptomanía.

“Hablando de manera moderada, no consideramos que sea equivalente a lo que ocurre con el alcohol o la heroína”, señaló el experto de la OMS Geoffrey Reed en diálogo con la agencia de noticias AFP, por lo que el debate científico continúa en torno a si es o no una manifestación de un comportamiento adictivo.

Reed indicó que es importante que el CIE -usado internacionalmente como punto de referencia para diagnosticar enfermedades por parte de los servicios de salud- incluya una corta definición del trastorno del comportamiento compulsivo sexual para que los afectados puedan obtener ayuda.

“Hay gente que no controla su comportamiento sexual y sufre por ello”, añadió y agregó que su comportamiento les causa “muchos problemas”. “Es un tipo de población que tiene un problema legítimo de salud y puede acceder a un legítimo tratamiento”, señaló.

Por el momento no está claro a cuántas personas afecta este trastorno, pero según el experto la inclusión en el CIE llevará a nuevas investigaciones sobre el problema y su prevalencia, así como a determinar cuáles son los mejores tratamientos.

Reed no cree que haya razones para temer que la inclusión del Csbd en la lista de trastornos sea usada por personas como el productor de Hollywood Harvey Weinstein para exonerarse de comportamientos delictivos. “Esto no excusa el abuso sexual o la violación, de la misma manera que ser alcohólico no excusa de conducir un auto en estado de ebriedad”, añadió.

Por el contrario, considera que ofrecerá “seguridad” a personas afectadas que podrán visibilizar que tienen “un verdadero problema” y pueden buscar tratamiento.

La CIE-11 se presentará en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2019 para su adopción por los Estados Miembros, y entrará en vigor el 1 de enero de 2022.

El compartamiento sexual compulsivo no está incluido en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría.

Clarín