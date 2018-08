Advierten sobre faltante de vacunas contra meningitis en el San Roque

Connect on Linked in

Desde el vacunatorio del hospital de niños San Roque de Paraná, trascendió que no habría vacunas contra la meningitis. Según pudo saber AIM, las partidas que se reciben están destinadas a los más pequeños, quienes todavía no han tenido la primera de las dos dosis correspondientes al calendario.

“Para la dosis de los 18 meses hay que poner un refuerzo. Hoy llevé a vacunar a mi hijo y me informaron que no hay vacunas. Que las partidas que están llegando se les dan como prioridad a los nenes que todavía no han recibido la primera dósis”, contó a AIM una madre que llevó a vacunar a su hijo, con síndrome de Down, y se habría encontrado con un faltante de dosis.

Según comentó a esta agencia, la joven no consiguió la segunda dósis para su bebé: “Y si hay que pagarla del bolsillo, sale 3 mil pesos”, manifestó.

Cabe recordar que la meningitis es una enfermedad infecciosa originada a partir de virus o bacterias y que causan inflamación en las meninges —membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.