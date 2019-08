Agmer criticó duramente a Macri y le reclamó medidas para superar la crisis

Connect on Linked in

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) emitió un duro documento en el que se criticó duramente al presidente Mauricio Macri quien cuestionó la soberanía popular ante el adverso resultado en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Además, exigió al Ejecutivo nacional “un programa económico que permita superar esta crisis”. El gremio se declaró en “estado de alerta permanente”.

En el documento público al que accedió AIM, el principal gremio docente de Entre Ríos remarcó que “está por demás decir que la responsabilidad de la profundización de la crisis no hay que buscarla en los vastos sectores que no votaron a la coalición gobernante, ni que la soberanía democrática la ejerce el pueblo a través del sufragio, por lo tanto inapelable y no merecedor de castigo alguno. En este sentido constituye, de mínima, riesgoso pretender vincular la disparada de los mercados a la voluntad de una decisión soberana”.

En ese marco, la Comisión Directiva Central de Agmer observó con profunda preocupación, lo que sucedió en los últimos días: “Desde la recuperación de la democracia jamás el resultado de un escrutinio electoral provocó semejantes manifestaciones discursivas de parte del Ejecutivo Nacional y varios de sus dirigentes ni las reacciones de un mercado de rapiña”.

Al respecto, consideraron que “a menos que no se la haya estudiado o que se pretenda re escribir la Constitución Argentina, el gobierno “deberá buscar las razones del resultado en otro lado”. En ese sentido, los docentes opinaron que el fracaso electoral la coalición que encabeza Macri fue porque implementó políticas de Estado que atentaron contra los intereses del país: “Las importaciones diezmaron el aparato productivo, la dolarización de las tarifas golpeó sobre las pequeña y mediana empresa (provocando el cierre sistemático de las mismas en un conteo que al día de hoy no para), creció el desempleo y aumentó la pobreza, un proceso inflacionario que no afloja y en alza, se endeudó el país en más de 250 mil millones de dólares, un feroz ajuste fiscal en Ciencia y Tecnología, Salud y Educación, deterioro de los sectores medios y crecimiento alarmante de la marginalidad forman parte de un paisaje realista y sombrío en esta sociedad. Son elementos suficientes que ya no aguantan las espaldas de los trabajadores activos y jubilados”.

“Y como si no bastara ya tanto esfuerzo, ahora pretenden que de los costos de este patético jolgorio neoliberal para unos pocos nos hagamos cargo también nosotros, porque la soberanía democrática esta vez se ‘equivocó’. Así que el mercado también se enfadó y en un sólo día devaluó un 30 por ciento; los mismos que no paran de fugar divisas al exterior, profundizando la disparada inflacionaria y golpeando con dureza otra vez sobre el bolsillo de los trabajadores”, indicaron.

Ante ese escenario, reclamaron al gobierno nacional “un programa económico que permita superar esta crisis y que lo haga pensando en el pueblo, no como medidas meramente electoralistas y de campaña”.

“Basta de represalias y represión a los trabajadores (como lo sucedido con docentes de Chubut), tampoco queremos salidas anticipadas del mandato de nadie, demandamos a todos los sectores políticos que se proceda con la responsabilidad que esta coyuntura demanda”, dijeron.

A Mauricio Macri le exigen “la inmediata convocatoria a Paritaria Nacional Docente, el aumento del Fondo Nacional de Incentivo y del Fondo Compensador de Desigualdades Nacionales”.

En el contexto provincial recordaron que el acuerdo paritario vigente estipula la cláusula de actualización automática en función de los índices inflacionarios: “Ante el agravamiento de la crisis alertamos sobre nuestra preocupación frente a la pérdida del poder adquisitivo que implica la reciente devaluación, declarando a nuestra organización sindical en estado de alerta permanente”.

