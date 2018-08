Agmer y ATE disputarán la vocalía de la Caja de Jubilaciones.

Print This Post

Los principales sindicatos de la provincia presentaron hoy la lista Unidad para disputar la vocalía de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, registró AIM. La propuesta apuesta a recuperar la vocalía como un instrumento político de gestión y defensa del sistema previsional solidario e intergeneracional.

Las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) mostraron un acto de unidad al presentar una lista para disputar la vocalía de la Caja de Jubilaciones, que lleva como candidatas a María Teresa Monroe, Rosa Cepeda y Nilda Odín.

La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos, afirmó a AIM que “es trascendental la unidad de los trabajadores para enfrentar este modelo de ajuste, por eso desde el Centro se trabajó fuertemente para promover un espacio que represente a los trabajadores en un organismo clave”.

En ese sentido, apuntó que las candidatas de ATE “fueron elegidas en asamblea y representan la voluntad de los Centros de Jubilados que apuestan a hacer de la vocalía un espacio político de defensa irrestricta de los derechos de los jubilados y del sistema previsional solidario, justo e intergeneracional”.

Por su parte, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, remarcó que la lista Unidad “es una muestra de la necesidad imperiosa de mandar un mensaje a quienes gobiernan y a la oposición, quienes se hacen los distraídos ante el brutal ajuste que se está descargando sobre los trabajadores”.

“No estamos dispuestos a ceder nuestros derechos, que tanto nos costaron arrancarles a las patronales”, remarcó el secretario general electo de la CTA-Autónoma, quien aseguró que las candidatas de la Lista 15 defenderán desde adentro el sistema previsional, ya que el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, “viene militando una reforma que tienden a arrebatar derechos adquiridos”.

En ese marco, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, subrayó que la única garantía de que se defenderá los derechos de los trabajadores es la Lista 15, ya que “ésta propuesta política surgió de dos organizaciones fundamentales de los trabajadores de la provincia, que tienen historia de lucha y resistencia”.

Al respecto, destacó que ocupar espacios estratégicos que corresponden a los trabajadores dentro de organismos del Estado es trascendental, ante “un contexto nacional donde se reinstauraron las políticas neoliberales que tienen como variable de ajuste a los trabajadores activos y jubilados”.

“Así como en diciembre estuvimos intentando frenar la Reforma Previsional hoy seguimos en la calle luchando por nuestros derechos y aunque los medios hegemónicos no visibilicen las acciones del pueblo y de las organizaciones sociales seguiremos luchando contra este modelo de ajuste que no es nuestro; lo vamos a resistir y no vamos a retroceder en un sólo derecho conquistado”.

Odín: “Iremos al frente para defender los derechos de los jubilados”

Por su parte, Odín explicó que se conformará un equipo de trabajo: “Somos tres mujeres militantes y trabajadoras que iremos al frente para defender los derechos de los jubilados, como de los futuros jubilados”.

“Por supuesto, lo primero y primordial será defender la Ley 8732, donde están plasmadas las conquistas de los trabajadores activos y jubilados y, también, agilizaremos los canales de comunicación con todos los departamentos para realizar los trámites legales que necesiten los compañeros”, aseguró.