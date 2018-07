Agredieron a integrantes de la Campaña por el Aborto Legal en Entre Ríos

Connect on Linked in

En la tarde de hoy una mujer golpeó, rasgueó y tiró los pelos a integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en Entre Ríos, quienes realizaban una pintada a favor del proyecto que se tratará en la Cámara de Senadores de la República para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), informaron a AIM.

“Estábamos terminando la pintada del pañuelo de la campaña cuando una mujer que se identificó como empleada municipal se acercó, nos preguntó si no nos parecía mal pintar un espacio público y comenzó a agredirnos”, contó a esta Agencia, Nadia Burgos, referente de la Campaña y de Juntas y a la Izquierda del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

En ese sentido, relató que cuando se intentó calmar a la empleada municipal la situación se puso más violenta: “Cuando tratamos de descomprimir, la mujer comenzó a propiciar golpes, empujones y a tirarnos los pelos. Ahí intervino la Policía que está en la Catedral pero no hizo nada y después llegaron más móviles pero los efectivos no hicieron nada para evitar el mal momento, sino que accionaron para aumentar la violencia de la situación y no para reducirla”. Ante este escenario, Burgos hizo responsables de la situación a los gobiernos (provincial y municipal), “quienes deberían garantizar que estas cosas no pasen en la vía pública”.

En ese marco, consideró que lo que ocurrió “es mensaje a la sociedad, porque actúan violentamente porque no pueden responder ni frenar la marea feminista que crece y se fortalece”.

“Entendemos que si hay una reacción violenta de este nivel es porque estamos moviendo los cimientos de una sociedad que nos quiere sumisas, calladas y en nuestras casas a la que le respondemos de forma alegre y colectiva y sabemos que este es el camino para que la IVE sea Ley este 8 de agosto”, remarcó.

