Agua con limón para adelgazar; ¿funciona?

El agua con limón para adelgazar es algo que mucha gente se decida a tomar con la creencia de que va a hacer bajar de peso con facilidad a la persona. ¿Pero qué hay realmente de cierto en que el limón para adelgazar y beber agua con limón es efectivamente útil a la hora de bajar de peso?

Hay que reconocer que existe una dieta depurativa solo a base de agua de limón ya que la cierto es que el limón ayuda mucho a que expulsemos las toxinas del cuerpo lo cual efectivamente es bueno para adelgazar.

Pero el jugo de limón hay que saber que ayuda a regular el pH en el organismo equilibrando el balance entre el medio ácido y el alcalino mejorando la salud en general y también la calidad de las digestiones y este es el segundo punto que da la razón a los que creen que el agua de limón para adelgazar es una ayuda.

Pero el agua de limón también reduce el índice glucémico de las comidas que ingerimos, lo cual es algo muy bueno para perder peso.

A pesar de que el limón para adelgazar sea una buena ayuda, también hay que tener en cuenta ciertos mitos de los que se habla frecuentemente.

Mitos sobre el limón y su agua para adelgazar

El limón para adelgazar de por sí solo no ayuda a quemar más grasa y no puede tomarse como sustituto de comidas como mucha gente cree ya que el organismo necesita muchos otros nutrientes procedentes de otros alimentos.

Sucede lo mismo que con otros alimentos que hemos visto como la cola de caballo para adelgazar, o también el agua de piña para bajar de peso, la remolacha y otros muchos más alimentos que tienen buenas propiedades adelgazantes pero que no se deben de tomar por sí solos sino dentro de una dieta más completa.

En el caso de hacer una dieta depurativa a base de agua de limón para adelgazar, no se debería de realizar con tal fin, sino con el fin de limpiar el organismo y nunca prolongándose mucho en el tiempo.

La dieta para desintoxicar el organismo consiste en tomar durante entre 10 y 14 días el agua de limón, con un poco de pimienta de cayena y un sirope de maple. Esa es una de las dietas del limón pero hay algunas más, aunque en esencia se trata de durante unos días solo ingerir esta bebida a la que se le suele incorporar algún otro alimento.

La verdad es que nosotros no creemos que sea malo hacer una dieta desintoxicante a base de agua de limón, pero siempre que esta se realice teniendo muy claro que no se debe de alargar muchos días y más haciéndola con el simple objetivo de depurar el cuerpo, algo que por otra parte después nos va a ayudar a bajar de peso, pero no debe de ser el objetivo principal de esta dieta.

En resumen, podemos sacar las conclusiones de que el agua de limón para adelgazar es una bebida que puede ayudar pero que es algo que no debemos de tomar como una bebida milagrosa aunque si es otra buena aliada para perder peso y estar más saludables.

Fuente: Dieta Proteica.biz