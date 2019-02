Aguad echÃ³ a su segundo

Print This Post

Con un lenguaje áspero desprovisto de elogios, el gobierno de Mauricio Macri dispuso este martes el cese de sus funciones de Horacio Aldo Chiguizola, quien hasta el lunes de desempeñaba como secretario de Estrategia y Asuntos Militares del ministerio de Defensa.

Por medio del decreto número 146, firmado por el Presidente y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el Gobierno dispuso el fin de la gestión de Chighizola, virtual número dos del ministerio y cercano al ex vicecanciller de Fernando de la Rúa, Adalberto Rodríguez Giavarini. Será reemplazado por Paola Di Chiaro, funcionaria cercana desde hace años al secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, a su vez muy cercano al jefe de gabinete Marcos Peña.

Desde el ministerio de Defensa explicaron la decisión en la necesidad de “cambiar el perfil” de la secretaria, encargada de las misiones de paz y próximamente de la ayuda internacional en casos de catástrofes climáticas. Comentaron que Aguad le pidió a su correligionario varias veces la renuncia, y que incluso se le ofreció una salida elegante: la embajada de Nicaragua. “Lo hicimos por decreto porque no quiso renunciar”, afirmaron cerca de Aguad.

Di Chiaro, de buena sintonía con el canciller Jorge Faurie (que no comulgaba demasiado con el ahora ex funcionario) acompañó a Aguad en su reciente visita a Brasil, y su idea es la de “reforzar la estrategia de relaciones exteriores” del ministerio de Defensa, con eje en la región. Otro funcionario que podría abandonar su cargo en Defensa es el ex diputado radical por Entre Ríos Fabián Rogel, actual titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para retiros y jubilaciones, que buscará ser senador por su provincia en las próximas elecciones.

