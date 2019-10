Aguardan estudios para decidir cuándo intervienen quirúrgicamente a Varisco

Print This Post

A raíz de la brutal agresión que sufrió el martes a la tarde el intendente de Paraná Sergio Varisco, se le constató una fractura de cadera. Por esta lesión deberá ser sometido a una “delicada” intervención quirúrgica, según dijo su hermano, Humberto, en declaraciones radiales.

El hermano del presidente municipal, adelantó hoy en declaraciones a Radio Costa Paraná 88.1 que se tomó la decisión de presentar una denuncia ante la Justicia por la agresión al intendente. Esta tarea quedó en manos de los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, sostuvo Humberto Varisco.

Y en cuanto al estado de salud del jefe comunal, comentó que deberá realizarse una operación pero que no podrá concretarse antes de dos o tres días, aclaró, por cuanto primero el intendente deberá ser sometido a una serie de estudios para evitar eventuales complicaciones en la operación a raíz de su afección cardíaca.

La intervención se hará en la Clínica Modelo donde está internado el intendente, explicó Humberto Varisco, y por ahora se encuentra bajo los efectos de sedantes por el dolor que le provoca la fractura. “Lamentablemente hay que ir a una operación porque la gravedad de la quebradora de cadera no permite que se le coloquen yesos ni tornillos ni nada que pueda fijar la cadera. Aparentemente, se la va a colocar una prótesis. Y para hacer esa operación, lo que hacen estos días los médicos es una serie de estudios cardiológicos y hematológicos para que esta operación no sufra complicaciones por su estado cardíaco. Esta tomando cierta medicación que hace que esta operación no pueda hacerse en forma urgente”, explicó.

El hermano del intendente dijo que de acuerdo a los partes médicos, la realización de esa intervención quirúrgica “va a llevar no menos de tres días hasta decidir la operación. Tienen que bajar los anticoagulantes, y que la operación no afecte la situación cardíaca”.

Respecto de su condición general explicó que “está bien, sumamente conciente, preocupado por todo lo que pasó, y por su salud. Sabe cuál es la situación de su corazón y sabe que es una operación que a un paciente común no traería riesgos; pero en él se convierte en una operación riesgosa por sus antecedentes cardíacos”.

Dijo que la familia está sorprendida por la inusitada violencia en la agresión que sufrió el intendente. “Lo que más preocupa es que esto haya ocurrido en la puerta de la casa de mi madre, una mujer entrada en años. Anoche pasó una noche bastante complicada en cuanto a susto, miedo que pueda suceder algo más”.

En lo que hace a la marcha de la gestión, explicó que su hermano está lúcido y a cargo de la marcha de los asuntos de la Municipalidad de Paraná. Y que de momento no han resuelto quién quedaría a su cargo tras la intervención quirúrgica. “Hoy Sergio está conciente, tranquilamente puede firmar. No ha afectado su raciocinio. Lo único que no puede hacer es concurrir a su despacho. Es un tema, el de la gestión, que en este momento lo esta viendo el cuerpo de abogados de la Municipalidad”, aclaró.

Investigación

La Justicia dio a conocer las identidades de las tres personas detenidas por la agresión, el martes, en la vía pública, al intendente de Paraná, Sergio Varisco.

Se trata de Vanina Julieta Gauna (40), Claudio Javier Godoy (46) y Juan Ignacio Musuruana (26), a quienes, según indicó la fiscal Natalia Taffarel, que instruye la investigación penal, en el transcurso del día se les tomará declaración.

Taffarel hizo saber además que Gauna y Godoy fueron detenidos a los minutos de haber ocurrido el hecho en calle Pellegrini, tras haber sido identificados por el registro de cámaras de seguridad y el testimonio de la persona que se comunicó con el servicio del 911 para denunciar el caso. En tanto Musuruana se presentó espontáneamente en la Comisaría Octava, tras verse en los videos que circularon por redes sociales y medios de prensa.

Asimismo, en la jornada de hoy la fiscal solicitará que se fije la audiencia de medidas de coerción, en la cual imputará a los supuestos agresores el delito de coacciones agravadas –art. 149 ter. Inc. 2º. a)- que contempla la pena de cinco a diez años de prisión o reclusión en el caso de que las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Además el de lesiones graves en concurso.

La calificación provisoria de la causa es coacciones agravadas y lesiones graves.

De acuerdo a lo que se indicó oficialmente, Varisco sufrió fractura de cadera. En los primeros minutos, recibió atención en el Hospital San Martín, y luego fue derivado a la Clínica Modelo, donde ahora se encuentra internado.

Fuente: Entre Ríos Ahora