Alberto Fernández comienza el cierre de campaña en Chaco

La grieta chaqueña la abrió Cristina Kirchner y la cerró Alberto Fernández. Ella quería a Jorge Capitanich como candidato a gobernador pero Domingo Peppo, el actual mandatario, resistió, dio de baja las primarias provinciales transitoriamente y enfrentó al intendente de Resistencia.

Ambos fueron candidatos a senadores nacionales pero sólo el ex jefe de gabinete de CFK pudo pegarse a la boleta nacional. Peppo perdió y Fernández le habló y lo convenció con alguna promesa (se habla de la embajada en Asunción) para que hiciera las paces con Capitanich y desistiera de volver a presentarse en una contienda que los hubiera tenido a los dos como candidatos a gobernadores dividiendo votos peronistas. A pesar de las idas y vueltas Peppo no faltó a un solo acto de campaña y hasta estuvo en Rosario sobre el escenario junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner el 7 de agosto. Hoy volverán a compartir acto el gobernador, su sucesor electo diez días atrás y Alberto Fernández.

El candidato a presidente del Frente de Todos había prometido viajar a Chaco, Corrientes y Formosa. Ya había estado en Resistencia la candidata a vice, Cristina Fernández, con su libro Sinceramente. Aquella tarde hasta compartió la actividad con Capitanich y Peppo cuando aún se mostraban los dientes. Si Fernández no alcanzó a viajar hasta hoy fue porque justo tenía en su agenda la gira del NEA cuando los pilotos de Aerolíneas Argentinas decretaron un paro. También en ese entuerto intercedió Fernández y aunque Pablo Biró dijo que no haría lo que el candidato le pedía (paciencia hasta diciembre), finalmente hubo un principio de acuerdo con el Gobierno. Ya era tarde para rearmar el viaje pero Fernández aprovechó el día que le quedó libre y se subió a un auto junto con Florencio Randazzo. Juntos salieron de campaña por Chacabuco, Junin y Chivilcoy y se mostraron por primera y única vez “reencontrados”.

La promesa de ir al norte quedó latente y el candidato, que también prometió una gestión federal, se va a Chaco con una mínima comitiva y luego viajará a Mar del Plata para el cierre nacional que será en la tarde del jueves, en la Rambla y junto al mar.

Acompañarán a Fernández Santiago Cafiero, Eduardo ‘Wado’ de Pedro y Juan Pablo Biondi, su vocero. Allí, además de los locales, lo esperarán los gobernadores del norte, algunos de los cuales estuvieron el jueves pasado casi al otro extremo del mapa, en la provincia de La Pampa, donde comienza la estepa patagónica.

Según lo previsto el único orador en el Club Atlético Sarmiento, a cielo abierto, será Alberto Fernández que recién arrancará su discurso cuando hayan terminado los suyos Axel Kicillof y Cristina Fernández que estarán juntos en la ciudad de La Plata para el cierre del candidato a gobernador bonaerense. Si en el acto platense hablan después de las 17:30, no se espera que el candidato a presidente hable antes de las 20. Además, avisaron desde Chaco, allá está haciendo mucho calor.

Entre el equipo de Alberto Fernández y los chaqueños cursaron invitaciones a gobernadores y candidatos del Norte. Confirmaron asistencia el misionero Hugo Passalacqua que por segunda vez se subirá con el Frente de Todos al escenario después de haber hecho una elección provincial con boleta corta; el sanjuanino Sergio Uñac y el formoseño Gildo Insfrán. También fueron invitados diputados y senadores nacionales al NEA y del NOA, algunos de los cuales, junto con los mandatarios que puedan ir, probablemente también compartan el cierre marplatense. Si alguno no está, tendrá falta justificada por los preparativos en los que están todos para el próximo domingo.

Fernández ya avisó que está concentrado en el día después, el lunes 28. Le preocupa que no se repita la devaluación y el salto del dólar del lunes 12 de agosto, día posterior a las Paso. Es su obsesión esta semana, le preocupan los efectos que un día de furia en los mercados podrían tener sobre los precios y los salarios. Lo dijo ayer en Malvinas Argentinas: “Tenemos que pensar en el lunes 28, nos van a dejar un país complicado”, señaló. Sergio Massa, el anfitrión junto a varios intendentes, fue más duro en un mensaje al presidente Mauricio Macri: “Quiero pedirle que no haga más daño, el lunes los argentinos habrán hablado con su voto, que sea responsable y arme un equipo de transición y no siga portándose como un chico caprichoso que no le prestaron un juguete y lo rompe”.