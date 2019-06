Alberto Fernández desmintió que tuvo una embolia pulmonar y dijo que está espléndido

Connect on Linked in

El precandidato a presidente habló desde el Sanatorio Otamendi sobre los rumores sobre su salud, dijo que sufrió “una fuerte inflamación en la pleura” que le provocó “un dolor muy feo”.

El precandidato presidencial Alberto Fernández habló desde su internación en el Sanatorio Otamendi y aseguró que los estudios que le realizaron “fueron normales”, a pesar de que le detectaron “una fuerte inflamación en la pleura” que le provocó “un dolor muy feo”.

“El lunes tuve un día muy agitado con mucha tos y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura”, dijo en el programa de radio de Nelson Castro.

A quienes se preocuparon francamente por mi salud, les dejo mi gratitud y el parte médico del Sanatorio Otamendi que seguramente los tranquilizará.

Vuelvo a trabajar con mi salud a pleno y mis ganas multiplicadas.

¡¡¡Gracias a todos!!!

Fernández desmintió que tuvo una “embolia pulmonar”. Dijo que está “esplendido” que no tuvo fiebre y permaneció siempre en un cuarto normal. Además resaltó que no lo “estresa la campaña”.

Unas horas antes de la entrevista, el candidato había compartido en sus redes sociales el parte médico oficial de la clínica.