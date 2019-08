Alberto Fernández: “En Venezuela no hay una dictadura, hay un gobierno autoritario”

Print This Post

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró este domingo que Venezuela “no es el caso” de una dictadura” pero afirmó que en ese país hay “un gobierno autoritario”.

El ex jefe de Gabinete dijo: “Las dictaduras suelen tener un origen no democrático, y no es el caso de Venezuela. Pero muchas veces las democracias, por abuso de quien gobierna, se convierten en autoritarismos, que es lo que yo digo que ocurre en Venezuela”.

Luego, Fernández contó que en 2013 recibió a varias organizaciones de derechos humanos de Venezuela y ahí fue cuando empezó a “entender cuál era el problema” y empezó a “tratar de interceder para que eso pare”.

“No me expliquen lo que es Venezuela porque lo sé antes que (Mauricio) Macri. Macri lo usaba para la campaña y yo lo sabía de antes, y me preocupaba”, aseveró.

Y explicó: “Es muy difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario. Las instituciones están funcionando allá, después discutimos cómo funcionan, pero formalmente hay una asamblea, hay tribunales. Una dictadura generalmente carece de esas cosas”.

Ante la repregunta del periodista, Alberto Fernández volvió a definir al gobierno de Nicolás Maduro como “un gobierno autoritario, absolutamente”.

“Lo peor que me podría pasar a mí como gobernante es que alguien me llame autoritario. A usted le parece un discurso más atenuado, pero que un gobierno democrático sea calificado de autoritario, es gravísimo”, opinó el candidato a presidente.

Asimismo, Fernández definió que “la solución de Venezuela la tienen que encontrar los venezolanos y lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarlos a encontrarla. Lo que no es solución es correr detrás de Trump promoviendo el embargo, el bloqueo o promoviendo la intervención armada”.