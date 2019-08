Alberto Fernández habló con Macri y le dijo que lo iba a ayudar

Connect on Linked in

“Le pido al presidente que sea presidente y no candidato”, contó el candidato a presidente más votado en las Paso sobre su diálogo con el actual mandatario nacional. Alberto F. aseguró que le va a dar una mano, pero aclaró que no quiere “ser partícipe” de sus decisiones.

El candidato a presidente por el Frente de Todos Alberto Fernández respondió al llamado público realizado por el presidente Mauricio Macri en conferencia y aseguró que “no tiene sentido” una reunión. Luego de que el presidente difundiera el tuit en el que confirmara que habló por teléfono con el principal candidato opositor, desde prensa del Frente de Todos, Todas y Todes confirmaron que “el tuit resume lo que se habló”.

Fernández se había excusado por la falta de rapidez en la respuesta al asegurar que estaba dando clases cuando Macri le mandó un mensaje de whatsapp. A la salida de dar clases en la Facultad de Derecho de la UBA, Alberto Fernández sostuvo: “ahí me mandó un whastaap, ahora le voy a contestar, deseo que la Argentina pueda salir de este problema, le pido al presidente que sea presidente y no candidato. En la Argentina hay un problema muy grave y quiero dar tranquilidad. Yo estoy encantado de hablar con el presidente, pero los resortes institucionales están en sus manos, no en las mías. Quiero que todos sientan tranquilidad. No creo que necesite mi ayuda, no puedo ayudarlo en nada”, se excusó este miércoles después del mediodía.

Algo parecido había dicho más temprano a la mañana: “Voy a ayudar en todo lo que está a mi alcance. El presidente lo que no entiende es que tiene que gobernar, y voy a ayudar a que gobierne. Pero que gobierne hasta el último día, eso es lo que quiero. Y la verdad no tiene sentido, si espera que me ponga de acuerdo va a ser muy difícil porque concibo otro país”, aseguró el exjefe de Gabinete en diálogo con El destape Radio.

“Entiendo que debe gobernar después de recibir el resultado electoral que tuvo. Y en eso voy a ayudar. Pero no tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina ¿que opción le queda si todos pensamos lo mismo? Creo que tardíamente toma estas medidas”.

“El presidente intenta mover el consumo y no está mal. Pero en estos términos es muy peligros. Disponerlo así puede generar lo que está ocurriendo”, sostuvo y agregó: “La impresión que tengo es que no está convencido de lo que está haciendo. Y por eso le sale mal, porque no cree en lo que está haciendo. Lo hace por necesidad electoral y no por convicción, y por eso lo hace mal”.

Impresión

“Es como el padre nuestro que rezan los ateos antes de morir”, graficó Fernández y consideró que habría que hacerlo “en el marco de un acuerdo por 180 días entre empresarios, sindicatos y el Estado, ya que disponerlo así puede generar que se traslade al dólar y precios”, indicó.

“Tardíamente toma estas medidas, desesperadamente, sin medir consecuencias fiscales y en los mercados, que se están viviendo ya”, añadió el candidato presidencial.

Fernández sostuvo además que el Presidente “necesitó que las dos terceras partes de la Argentina le voten en contra para darse cuenta de lo que hizo en el país”.

“Se ha dado cuenta que ha aniquilado la capacidad de consumo de los argentinos y, mal que mal, intenta revivirla. No está mal eso, no voy a ser ingrato pero debe hacerse en otro marco por la fragilidad de la economía”, insistió.

Fuente: Tiempo Argentino