Alberto Fernández: “No tengo vocación de venganza sobre los jueces”.

Connect on Linked in

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, brindó una conferencia en San Juan donde lanzó fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri y se defendió por sus declaraciones sobre el pedido de explicaciones a los jueces por las causas de corrupción. “No vengo a vengar a nadie”, aclaró.

El dirigente peronista estuvo en San Juan para continuar con su recorrido por el país en el marco de la campaña proselitista.

“Yo pienso en que Argentina gane y hay que cambiar el presente y no ir más rápido, que es lo que quiere este Gobierno”, aseguró durante la conferencia de prensa y agregó: “Soy un porteño pero reniego del centralismo y de la forma en que Argentina se ha construido, hace mucho dice ser una país federal pero opera como unitario. Estoy empeñado a trabajar codo a codo con los gobernadores”.

Consultado por la posibilidad de que haya cambios en la Constitución en caso de un triunfo de su espacio, el candidato lo desestimó y agregó: “Cuando algunos se rasgan las vestiduras porque digo que va a haber jueces que van a tener que explicar lo que escribieron, no digo que me lo van a tener que explicar a mí, sino que se lo van a tener que explicar al sistema institucional argentino, al Consejo de la Magistratura o a quien corresponda. No tengo vocación de venganza sobre los jueces, la venganza nos dejó en este lugar. No vengo a vengar a nadie”.