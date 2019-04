Alerta ante “usted ganó el Loto” y otros “cuentos del tío”

Print This Post

Han comenzado a conocerse en Paraná numerosos casos donde se intenta engañar a adultos mayores para sacarle dinero. Un llamado por teléfono les anuncia un premio extraordinario del Loto o un mensaje de texto en el celular que registra una deuda bancaria. Son todos casos de intentos de estafas que es necesario prevenir, “que sea charlado familiarmente, que los jóvenes asesoren a los abuelos. Porque la única prevención es estar informado que esto sucede”, dijo a AIM el comisario Javier González, de la policía de Entre Ríos.

Puede ser un llamado para recibir una recompensa de 100 mil pesos por un sorteo extra del Loto. O para cambiar billetes que saldrán de uso. O en un mensaje de texto para ponerse al día con una deuda crediticia. Es así como comienza el engaño que lleva a muchos adultos mayores –que son en su mayoría las víctimas– a ir hasta el cajero para enviar dinero a una cuenta para cubrir gastos administrativos o realizar una transferencia a través de un link a los cuales deriva el mensaje de texto al teléfono. Estos son casos reales que en los últimos días han sucedido en Paraná, según pudo confirmar esta Agencia.

Jugados

En diálogo con el jefe de la División de Delitos Económicos de la policía de Entre Ríos, comisario Javier González, dijo que el “artículo 172 del código penal habla de las distintas estafas, engaños y ardid ante el abuso de confianza de personas. Una de las estafas más vulgares es la de ‘el cuente del tío’ o estafas virtuales. Que son llamados por premios, o cobros de la reparación histórica de Anses. Son llamados engañosos donde la gente cree haberse ganado un premio y aquí es donde actúan sobre la vulnerabilidad y la necesidad de la gente. Así acceden a lo que ese llamado le va solicitando posteriormente”, describió.

En cuanto a los consejos para quienes están expuestos a estos intentos de engaño dijo que “no hay mejore prevención que saber que este tipo de estafas existe. No creer siempre que lo que dicen del otro lado del teléfono es realmente lo que dice ser. Eso son las pautas principales para prevenirlo. Nadie se gana un premio si no participa. Siempre desconfiar de estos supuestos premios. Son engaños para seducirlos, engañarlos y poder embaucarlos en este tipo de estafa. Así y todo no tienen que dar números de cuentas, Cuit, CBU, DNI o código de las tarjetas personales, porque es como entregar la llave de la casa a un desconocido. Todos los trámites de Anses, que es una de las estafas también vistas a menudo, se hacen personalmente. Los de bancos, también. Y tampoco se desvaloriza el dinero ante este engaño que circula de cambio de billetes en los domicilios. Tampoco hacen este servicio los bancos”, apuntó.

González también que “los más vulnerables son los adultos mayores”, y en este sentido “muchos (estafadores) se hacen pasar por un nieto, hijo o familiar, que están en el banco y que van a pasar a retirar dinero para cambiar dinero”. Por eso es necesario “siempre corroborar, pedirle a un vecino, que llame a ese familiar que dice hablar a ver si se trata de eso.

Home banking

Otro tipo de engaño es a través de un mensaje de texto que deja un link para ingresar a una supuesta página de una entidad crediticia. “Entrando a ese link se le piden datos para hacer una transferencia. En este caso también no hay ningún banco hace llegar por un mensaje de texto, vía What App o correo electrónico de que tiene una deuda. Se manda una carta del área legal o que se presente en la sucursal. No hay que hacer caso a estas intimaciones porque se está ante una supuesta estafa”.

El funcionario policial insistió en que ante “todas estas tentativas invitamos a que se haga la denuncia correspondiente, para judicializar el hecho. Porque más allá de que no se cometió el fraude o estafa, tenemos el número telefónico o el mensaje de texto o número de cuenta corriente donde enviar el dinero, y todo esto se investiga por el fiscal para establecer de dónde se está llamando o quien puede ser el supuesto autor”.

Por último, quien crean verse engañados o para solicitar información, se puede dirigir a la división policial cita en calle Pellegrini y Montevideo de Paraná, o al teléfono (0343) 4209997, o bien a la Fiscalía, o ante cualquier duda llamar ante el 911 “que tienen un protocolo de intervención para poder asistir al damnificado”, dijo el jefe policial.