Alerta de tormenta, alta sensación térmica y posibles granizadas

Connect on Linked in

El pronóstico del tiempo anunciaba que este fin de semana se iban a presentar lluvias, entre el domingo y el lunes. También para mañana un cóctel que incluye manga de granizos ocasionales y alta sensación térmica, según un informe suministrado a AIM.

De acuerdo al pronóstico del tiempo emitido por el Departamento Meteorológico de Defensa Civil provincial, para este sábado ya está previsto un desmejoramiento de las condiciones del tiempo. Para la tarde se anticipa una “muy alta sensación térmica”, se precisó en un informe al que accedió esta Agencia.

Las máximas para hoy pueden alcanzar los 38° C., un una sensación térmica que se puede ubicar entre los 40° a 43° C, siendo las mayores marcas para el Sudoeste provincial.

Para mañana domingo, el pronóstico plantea un panorama con vientos débiles del Norte en incremento durante el día a regulares del Noreste. El cielo estará poco nuboso a parcialmente nublado, con leve aumento de la humedad. Luego, por la mañana, nubosidad en incremento paulatino y ya la cosa se tornará inestable en forma aislada con probabilidad de chaparrones y tormentas dispersas, algunas localmente importantes con ocasionales mangas de granizo, se advirtió. No obstante, se presentarán mejorías temporarias. Estará caluroso con alta sensación térmica. La temperatura mínima irá paulatinamente aumentando hasta alcanzar un máximo descenso. Es por eso que se emitió un alerta de condición amarilla a naranja por las tormentas.

Las temperaturas mínimas pronosticada para el domingo estarán entre 23° y 25° C, con una térmica de entre 25° a 27° C., siendo las menores sobre el Sur de la provincia. En tanto la máxima pronosticada se ubicará entre 33° y 36° C. con una sensación térmica que puede alcanzar picos de entre 37° a 40° C, siendo las mayores sobre el Noreste de la provincia.