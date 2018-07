Alerta epidemiolÃ³gica por dos casos de sarampiÃ³n detectados en Buenos Aires

Connect on Linked in

Ayer a última hora se conoció un comunicado de alerta epidemiológica del ministerio de Salud de la Nación con la confirmación de dos casos de sarampión asistidos en la Ciudad de Buenos Aires. Corresponden a dos bebés de cinco y seis meses, residentes en la Capital Federal y en la provincia, respectivamente. Ninguno de los dos podía vacunarse (la primera dosis de vacuna se aplica al año de vida) y tampoco habían viajado. Se encuentra en marcha la investigación para determinar la fuente de infección.

“En el contexto de una circulación persistente en todo el mundo el riesgo de que pase esto es muy alto -explica la doctora Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save)-. El que haya casos importados y detectados precozmente es algo esperable, no es lo mismo que el sarampión endémico. Por eso, todavía es muy precoz sacar conclusiones. Si empiezan a aparecer otros casos que no tienen nexo entre sí, ahí ya es otra situación. Lo que sucede es que en el contexto en que pasa esto sabemos que hay una cohorte de susceptibles [personas en riesgo] y se está preparando una campaña que se postergó para octubre y noviembre para asegurar que lleguen todos los insumos.”

En la Argentina, el último caso de sarampión endémico se registró en 2000. Desde entonces, solo hubo 32 casos importados. Los últimos tres ocurrieron en la Ciudad: dos fueron importados y uno relacionado con una persona que había viajado al exterior.

En América, los últimos casos endémicos se registraron en 2002. Hace dos años, la Organización Panamericana de la Salud había declarado a las Américas como la primera región en estar libre de la circulación del virus, pero desde entonces comenzaron a aparecer casos en once países. Desde 2017 en Venezuela se registra un brote en curso y también hubo casos importados en Colombia, Estados Unidos, Perú, Antigua y Barbuda, Guatemala, Canadá y México.

Europa está viendo un aumento sostenido de casos y ya lleva alrededor de 15.000.

¿Qué hay que hacer?

Verificar el estado de vacunación.

Los chicos de 12 meses a cuatro años deben tener aplicada una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas).

Mayores de cinco años deben tener dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.

Los nacidos antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Los que nacieron después de 1965 deben verificar el carnet de vacunación y, si no lo tienen o no se acuerdan, hay dos posibilidades: hacerse un análisis de sangre para verificar si tienen anticuerpos y son inmunes, y en caso contrario, vacunarse. “Si no pueden hacerse el análisis y no se acuerdan, pueden darse la vacuna aunque tengan el esquema completo, no pasa nada”, afirma Vizzotti.

Para los bebés menores de un año, en esta situación no hay que cambiar ninguna recomendación.

El del sarampión es un virus muy contagioso y muy transmisible. Puede permanecer dos horas en el aire en ámbitos cerrados. Nueve de cada 10 personas susceptibles, si están en contacto con un portador, lo adquieren.

Los primeros síntomas son fiebre, manchas rojas en la piel, y lo que se conoce como “triple catarro” (conjuntivitis, rinitis y bronquitis). Puede tener complicaciones graves, como neumonía viral, sobreinfección bacteriana y encefalitis.

Ambos bebés estuvieron en un hospital de la Ciudad en el mismo momento en una consulta. “Si no sería más preocupante -dice Vizzotti-. Se está investigando quién más estuvo ahí y hay que estar muy atentos para ver si aparecen nuevos casos”.

Las personas de cualquier edad deben consultar si aparecen síntomas, o si viajaron y tuvieron contacto con alguien que padeció sarampión. “El equipo de salud debe notificarlos inmediatamente, ante la sola sospecha, aunque no estén confirmados-subraya la especialista-, porque si no vamos siempre un pasito detrás del virus. En Brasil hubo más de 600 casos y cuatro fallecidos. No hay que bajar los brazos”.

La Nación