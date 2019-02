Alimentos que no ayudan a conciliar tu sueÃ±o

Connect on Linked in

¿Sabías que hay ciertos alimentos que no te ayudarán a conciliar el sueño? Te voy a dar una lista de alimentos que has de evitar comer por la noche para evitar que al día siguiente la fatiga sea tu compañera de viaje.

1) El chocolate. Para la gran mayoría un auténtico placer pero vigila porque con poca cantidad que te tomes contiene tirosina el cual se convierte en dopamina. La dopamina es un excitante, la hormona de la felicidad, que no dejará que te duermas rápidamente. Ahora bien, puedes sustituir el chocolate por unos cuantos celeares o almendras y ya verás como te será más fácil conciliar el sueño.

2) El alcohol. Aunque lo pienses, tomar una copa de alcohol no va a relajarte para conciliar el sueño. El alcohol deshidrata y puede obstaculizar tu sueño. El problema se agrava si tu consumo de alcohol es elevado ya que impide que tu cerebro libere una sustancia denominada vasopresina. La vasopresina es el guardia que alerta a tus riñones para que reabsorban agua por lo que tendrás que levantarte más veces por la noche para ir al baño. Además, el alcohol interfiere la fase del sueño denominada MOR (movimiento circular rápido) que es imprescindible para que tu sueño sea de calidad. La fase MOR se alcanza cuando los efectos del alcohol se hayan evaporado.

3) El queso. Un manjar delicioso pero contiene un aminoácido que es un estimulante denominado tiramina. La tiramina aparte de no ayudar a conciliar el sueño puede llegar a producirte dolor de cabeza. Si quieres puedes sustituir tu ración de queso por otro lácteo como la leche o el yogur ya que el calcio te ayuda a disminuir tu estrés. Como bien sabes el estrés y el dormir no son buenos compañeros de viaje.

4) Los alimentos picantes. Supongo que ya sabrás que los alimentos muy picantes te pueden ocasionar problemas de reflujo gástrico. Los reflujos dan digestiones difíciles con ardor y dolor.

Sería mucho mejor cenar verduras ya que contienen calcio que facilita el cuerpo para un buen reposo.

5) Las bebidas que contienen cafeína. Espero que todo el mundo ya sepa que el café no es bueno antes de acostarse ya que contiene la cafeína que es un estimulante. No sólo el café has de evitar porque hay otras bebidas que contienen cafeína como el té, los refrescos, las bebidas energéticas, el cacao, etc. Si tomas café recuerda que la última taza ha de ser 5 horas antes de acostarte para que no interrumpa tu sueño. Una buena bebida, aparte del agua, para antes de acostarte sería una infusión que ayude a calmarte o un vaso de leche caliente acompañada de miel.

6) Las carnes

. Las carnes ahumadas o procesadas están compuestas por grasas y proteínas que son difíciles de digerir y por eso, provocan digestiones largas y pesadez. Los embutidos también contienen tiramina que ya hemos hablado anteriormente. Si quieres comer carne se aconseja la carne de pavo porque contiene una sustancia que se transforma en serotonina. La serotonina facilita tu sueño. Además, si lo combinas con carbohidratos complejos como la pasta todavía facilitas tu sueño ya que los carbohidratos estimulan una hormona imprescindible para formar serotonina que es la insulina.

