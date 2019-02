Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Mantener sus dientes y encías saludables requiere tiempo, compromiso y las herramientas adecuadas. Cepillarse los dientes dos veces al día, usar hilo dental y limitar el consumo de azúcar son aspectos importantes de la higiene oral.

Pero algunos productos de higiene oral como la pasta de dientes contienen muchos ingredientes dañinos, como dióxido de titanio, lauril sulfato de sodio y edulcorantes artificiales, que pueden ser perjudiciales para la salud bucal.

Esta es la razón por la cual muchas personas buscan alternativas naturales a la pasta de dientes. De hecho, hay algunos productos naturales simples y económicos que puede usar en lugar de pasta de dientes para cepillarse los dientes y mantenerlos blancos y brillantes durante años.

Estas son las 10 mejores alternativas naturales a la pasta de dientes.

Bicarbonato de Sodio

El bicarbonato de sodio es una de las mejores alternativas de pasta de dientes que puede usar regularmente para limpiar sus dientes. De hecho, muchas pastas dentales comerciales contienen bicarbonato de sodio como uno de los ingredientes principales.

El bicarbonato de sodio actúa como un agente abrasivo y ayuda a blanquear e iluminar sus blancos nacarados. Incluso neutraliza los ácidos en la boca, lo que a su vez reduce las posibilidades de mal aliento.

Un estudio de 2008 de la revista Journal of Clinical Dentistry informa que el bicarbonato de sodio es eficaz para limpiar los dientes y eliminar la placa para combatir las caries.

Sumerja su cepillo de dientes mojado en bicarbonato de sodio y úselo para cepillarse los dientes como lo hace normalmente.

Mezcle 1 cucharadita de bicarbonato de sodio con un poco de agua para obtener una consistencia pastosa. Si lo desea, puede agregar unas gotas de extracto de menta al agua para darle a su boca una sensación de frescura.

Nota: asegúrese de no comer ni beber nada durante al menos 30 minutos después de cepillarse los dientes con bicarbonato de sodio. Además, no use bicarbonato de sodio con regularidad ya que puede erosionar gradualmente el esmalte de los dientes.

Aceite de coco

El aceite de coco virgen extra es otra excelente alternativa a la pasta de dientes natural, debido a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas que son útiles para la limpieza de la boca.

Un estudio de 2008 publicado en el Journal of Medicinal Plants Research informa que el neem tiene propiedades casi milagrosas cuando se trata de tratar la gingivitis.

Este aceite puede ayudar a reducir la placa en sus dientes y prevenir problemas como dolores de muelas, mal aliento y enfermedades de las encías.

Otro estudio publicado en el Nigerian Medical Journal en 2015 informa que extraer aceite con aceite de coco es efectivo para reducir la formación de placa.

Ponga 1 cucharada de aceite de coco virgen extra en su boca.

Hacer buches en la boca por unos 15 minutos, hasta que se vuelva espumoso y de color blanco lechoso.

Enjuague bien la boca con agua pura.

Finalmente, usa un cepillo de dientes húmedo. Nota: Haga esto a primera hora de la mañana, con el estómago vacío.

Carbón activado

Otra buena alternativa a la pasta de dientes es el carbón activado.

El carbón activado puede reducir las manchas y la placa en los dientes. El carbón microporoso ayuda a absorber la placa y otras sustancias que causan manchas en los dientes.

Además, mejora el equilibrio del pH en la boca, elimina las toxinas y ayuda a combatir el mal aliento.

Moje su cepillo de dientes y sumérjalo en carbón activado en polvo.

Cepíllate los dientes como lo haces normalmente.

Finalmente, enjuágate la boca con agua hasta que desaparezca toda la negrura de tu boca.

Arcilla de Bentonita

La arcilla de bentonita es otro excelente ingrediente natural para lavarse los dientes. Al ser rico en minerales, es compatible con la mineralización de los dientes. Además, tiene propiedades desintoxicantes que combaten las enfermedades de las encías y ayudan a refrescar el aliento. También puedes usar arcilla blanca en tus dientes para hacerlos más fuertes y más resistentes a la caries.

Ponga 1 cucharada de arcilla de bentonita en un recipiente.

Agregue 1 cucharada de polvo de hornear.

Mezcle 2 cucharadas o más de aceite de coco extra virgen hasta obtener una consistencia suave.

Agregue unas gotas de extracto de menta.

Opcionalmente, puede agregar un edulcorante artificial como la stevia para un mejor sabor.Cepíllese los dientes con esta mezcla al menos una vez al día.

También puede agregar otros ingredientes como polvo de clavo, canela en polvo, incluso polvo de cáscara de huevo en su pasta de dientes casera para combatir las caries y mantener la salud oral.

Un estudio de 2008 publicado en el Journal of Medicinal Plants Research informa que el neem tiene propiedades casi milagrosas cuando se trata de tratar la gingivitis.

También proporciona una respiración fresca y duradera.

Extraiga el jugo de hojas de neem y frótelo en sus dientes. Déjelo actuar durante unos minutos, luego use un cepillo suave para cepillarse los dientes. Enjuague con agua tibia.

También puede usar bastones de neem suave para cepillarse los dientes. Simplemente mastique un extremo roto hasta que se vuelva lo suficientemente suave como para cepillarse los dientes.Las ramitas de eucalipto, naranja o lima también se pueden usar como palitos para limpiar los dientes.

Cúrcuma

La cúrcuma promueve la salud oral general y puede utilizar este polvo de especias amarillas para cepillarse los dientes de vez en cuando.

Sus propiedades antiplaca, antiinflamatorias y antibacterianas ayudan a mantener a raya los problemas dentales, como los dolores de muelas y la gingivitis.

Un estudio de 2012 publicado en el Journal of Indian Society of Periodontology informa que el enjuague de cúrcuma es eficaz para controlar la placa y prevenir la gingivitis.

Mezcle ¼ cucharadita de polvo de cúrcuma con un poco de aceite de mostaza. Coloque esta pasta en su cepillo de dientes y úselo para cepillarse los dientes. Asegúrese de enjuagarse bien la boca después.

También puede agregar 1 cucharadita de polvo de cúrcuma en un vaso de agua tibia y usarlo como enjuague bucal. Haga buches en la boca durante 30 segundos antes de escupirlo.6. Neem

La lila india, también conocida como neem o margosa, es una de las mejores alternativas de pasta de dientes que puedes usar. Sus propiedades antibacterianas y antisépticas ayudan a matar las bacterias que causan caries, placa, gingivitis y otras enfermedades de las encías.

Un estudio de 2008 publicado en el Journal of Medicinal Plants Research informa que el neem tiene propiedades casi milagrosas cuando se trata de tratar la gingivitis.

También proporciona una respiración fresca y duradera.

Extraiga el jugo de hojas de neem y frótelo en sus dientes. Déjelo actuar durante unos minutos, luego use un cepillo suave para cepillarse los dientes. Enjuague con agua tibia.

También puede usar bastones de neem suave para cepillarse los dientes. Simplemente mastique un extremo roto hasta que se vuelva lo suficientemente suave como para cepillarse los dientes.

Las ramitas de eucalipto, naranja o lima también se pueden usar como palitos para limpiar los dientes.

Sal

La sal de mesa normal o sal marina también se puede usar para cepillarse los dientes y mantenerlos limpios. De hecho, la sal es un ingrediente común en muchas pastas dentales comerciales.

Las partículas de sal ayudan a eliminar la placa de los dientes, lo que a su vez reduce el riesgo de muchos problemas orales. También ayuda a reponer el contenido mineral perdido en los dientes para mantenerlos sanos.

La sal es incluso efectiva para matar las bacterias dentro de la boca, lo que previene el mal aliento.

Humedezca su cepillo de dientes y sumérjalo en sal de mesa o sal marina, luego cepíllese los dientes con él al menos una vez al día.

También puede mezclar sal común con una cantidad igual de carbón activado o bicarbonato de sodio y luego cepillarse los dientes con la mezcla regularmente.

Raíz de regaliz

La raíz de regaliz promueve la salud oral y se puede utilizar como una alternativa a su pasta de dientes regular.

Sus propiedades antibacterianas y antimicrobianas pueden prevenir la formación de placa. También previene el crecimiento de bacterias que causan caries y mantiene sus dientes y encías fuertes y saludables.

Un estudio de 2012 publicado en el Journal of Natural Products de la American Chemical Society destaca los beneficios para la salud bucal de la raíz de regaliz, gracias a sus compuestos licoricidina y licorisoflavan.

Use polvo de raíz de regaliz seco para cepillarse los dientes a diario.

También puede usar un palo de raíz de regaliz suave como un cepillo de dientes para cepillarse los dientes a diario.

Peróxido de hidrógeno

El peróxido de hidrógeno es conocido por mantener sus dientes limpios y blancos, y puede usarlo en lugar de su pasta de dientes comercial.

El suave efecto blanqueador del peróxido de hidrógeno puede ayudar a que los dientes amarillos vuelvan a ser blancos. Además, su naturaleza antibacteriana ayuda a matar las bacterias en su boca.

Un estudio de 2013 publicado en el Journal of Indian Society of Periodontology destaca la eficacia de un enjuague bucal con peróxido de hidrógeno para eliminar las manchas y la placa.

Mezcle 1 cucharadita de bicarbonato de soda y suficiente peróxido de hidrógeno de calidad alimentaria para hacer una pasta.

Úselo para cepillarse suavemente los dientes.

Más tarde, enjuáguese bien la boca con agua. Nota: No use peróxido de hidrógeno si tiene empastes de amalgama, ya que puede filtrar el mercurio de sus empastes. Asegúrese de usar peróxido de hidrógeno de calidad alimentaria, no la variedad regular.

Cáscaras de naranja

Puede usar cáscaras de naranja para eliminar la mancha de los dientes y mantenerlos blancos y brillantes.

El limoneno en las cáscaras de naranja ayuda a descomponer la placa. Un estudio de 2010 publicado en el American Journal of Dentistry encontró que la pasta de dientes que contiene d-limoneno fue significativamente eficaz para reducir las manchas de tabaco en los dientes y el d-limoneno solo inhibió el desarrollo de nuevas manchas de fumar.

Además, la vitamina C en las cáscaras de naranja ayuda a prevenir el crecimiento de microorganismos dentro de la boca que pueden causar mal aliento, caries y otros problemas de salud.

Frote la parte interior de las cáscaras de naranja frescas directamente sobre los dientes y las encías. Espere 5 minutos, luego enjuague bien la boca. Repita según sea necesario para mantener los dientes limpios y blancos.

También puede sumergir su cepillo de dientes mojado en polvo de cáscara de naranja seco y utilizarlo para cepillarse los dientes.

Fuente: Blog de martavaldez