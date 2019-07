Álvarez Maldonado: “Faltan políticas activas y  financiamiento para la producción”

Connect on Linked in

En la jornada de la Mesa de Carnes en La Rural 2019, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) planteó la necesidad de “políticas de Estado activas, una reforma fiscal y financiamiento para el sector productivo”, afirmó a AIM el referente de la organización, Gonzalo Álvarez Maldonado. Además, consideró necesario “avanzar en los partos y destetes”.

El panel, que se realizó en el auditorio central de la 133° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional La Rural 2019, estuvo integrado por Álvarez Maldonado, Juan José Grijera Naón (SRA), Dardo Chiesa (CRA), Martín Spada (FAA).

En la instancia “se habló sobre las estrategias y propuestas del sector de la producción para el tema carne”, contó a esta Agencia el referente entrerriano del sector, ex presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), quien precisó: “Se trató el escenario y avance en la agenda de las cuatro carnes; se dialogó sobre propuestas de la producción presentada por la Mesa de Enlace; se trabajó sobre sustentabilidad (respuestas y posicionamiento frente a la demanda mundial) y las perspectivas desde la producción a los mercados globales”.

En ese sentido, Álvarez Maldonado precisó que desde Coninagro se plantearon temas fundamentales: “La urgencia de políticas de Estado activas, una reforma fiscal y financiamiento para el sector productivo que garanticen el acceso al crédito para el sector y, por otro lado, la necesidad promover la productividad de la ganadería aumentando el índice de parición y destete”

“Remarcamos la falta de financiamiento y de políticas activas que no se concretaron, como una reforma fiscal, comprometida por este gobierno y no concretada, que se necesita para que haya transparencia y se produzca el derrame necesario que en este momento no lo han dado las exportaciones de carne que va a ser más importante de las 180.000 (2015) y 600.000 (2018), ya que será de 660.000 (2019) y no generó el derrame al sector de la producción”, indicó.

En ese marco, apuntó que esperan que Gobierno –junto a los bancos públicos y privados- generen las condiciones de posibilidad para acceder a créditos, ya que actualmente las tasas de interés hacen imposible el acceso a ese tipo de líneas y la incertidumbre frena cualquier acceso a créditos en dólares.

