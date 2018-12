Ambientalistas cierran un 2018 lleno de preocupaciones

Connect on Linked in

A nivel nacional, municipal y provincial, existen varias situaciones que forman parte de la agenda ambiental y que amenazan la vida y la salud de la población, señaló a AIM Martín Alazard, integrante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú quien realizó un balance del año 2018 y señaló como uno de los temas más urgentes, la instalación de otra pastera de UPM en Uruguay: “No nos podemos dormir. Se viene otra gran batalla”, expresó.

En diálogo con esta Agencia, el asambleista dijo que es necesario estar alerta ante la inminente instalación de esta segunda pastera: “No nos podemos dormir, porque la segunda UPM se está proyectando y, el presidente Tabaré Vázquez, tiene todo firmado para que la planta comience su actividad en el Río Negro, que desemboca en el Uruguay, en la zona conocida como La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo se va a producir. Y todo lo que vinimos batallando durante tanto tiempo ocurrirá de nuevo. Logramos que Ence no se instale, pero ahora vamos a tener a Botnia II”.

Asimismo existen para la Asamblea un montón de situaciones que preocupan a los ambientalistas al cerrar el año. “A nivel nacional, el Gobierno se maneja con un apoyo al empresariado multinacional, llámese plantas pasteras fraking o minas. Y hay un montón de elementos para entender que apoyan decididamente el uso agroquímicos y agrotóxicos en las actividades productivas”.

En este sentido, Alazard recordó uno de los principios preventivos ante este tipo de situaciones: “Hasta que no se demuestre que alguno de estos productos no daña la salud, nosotros estamos en contra”.

Por otra parte, Alazard calificó como una “muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia la Nación” la derogación de la Ley de la Madera, donde “con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucapiptus están siendo exportados a China, mientras que otros van veladamente a Montevideo”. En este marco, opinó que “la derogación de esta norma buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (Afoa) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay”.

“Eso fue un golpe bajo y ha hecho que los productores de la madera estén en franca crisis. Las casas y las viviendas de madera no se han concretado. Nos sobran los dedos de la mano para contar el desarrollo de estos proyectos”, agregó Alazard.

Agrotóxicos, contaminación del aire y medidas

En lo que respecta a la lucha contra los elementos contaminantes en le producción agrícola, el asambleísta consideró que “hay un apoyo velado del Gobierno provincial, que está considerando el uso de agroquímicos, si bien dicen que sería racional”, mientras que “para el ejido Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso de agroquímicos, almacenamiento, tenencia y comercialización”.

No obstante, Alazar dijo que esta medida prohibitiva “se hizo en una forma que consideramos no prudente y muy intempestiva. Porque no se le dio tiempo a la gente que trabaja el campo a reacomodarse en su proceso productivo y, en un mediano a largo plazo, llegar a decir que tenemos producción sana y sin elementos contaminantes. Esto hizo a la imposibilidad, sobre todo de los productores chicos, de salir adelante con esto. Directamente no se puede cumplir. Por lo que creemos que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas para llegar a acuerdos y plazos determinados para llegar, por ejemplo, a glifosato cero. Pero no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana”.

Finalmente, Alazad se refirió a la necedad de “luchar todos juntos para saber qué aire estamos respirando” respecto de “la contaminación que produce Botnia”. En este punto, el asambleísta dijo que “seguimos dando vueltas para que, entre Municipio, Provincia y Nación, se pongan los sensores que venimos reclamando para saber qué respiramos”.