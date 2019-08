Print This Post

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le pidió a la oposición que “se maneje de manera responsable y que en una instancia clave para la democracia del país no genere por mezquindades electorales un clima de incertidumbre que no se corresponde con la realidad”. Volvió a explicar que el escrutinio provisorio no tiene validez legal, que “la justicia tiene el control del software” y rechazó las denuncias sobre la transparencia del escrutinio provisorio.

El funcionario brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada para informar cómo será el operativo logístico de los comicios del próximo domingo. “Elegir es un derecho, pero también es bueno recordar que es una obligación”, dijo y se mostró convencido de que las elecciones se desarrollarán en paz y en libertad.

Frigerio prometió que a partir de las 21, como marca la ley, empezará la difusión de los datos. “Antes de la medianoche vamos a tener el resultado del escrutinio provisorio”, aseguró, ya que por pedido de la justicia electoral se incorporaron mejoras para hacerlo más ágil y transparente, básicamente transmisión directa desde las escuelas.

Están habilitados para votar el domingo cerca de 34 millones de argentinos, hay 185.000 urnas en 14.546 escuelas. Habrá 90 mil efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad que asegurarán la normalidad de la jornada y 65 mil personas colaborando en la organización.

Se elegirán candidatos a presidentes y vicepresidentes en las elecciones generales del 27 de octubre, diputados nacionales y en siete provincias y CABA se elegirán también senadores nacionales. Los bonaerenses y los catamarqueños elegirán también quiénes serán sus candidatos a gobernador y en el caso de la provincia de Santa Cruz se hace la elección general a gobernador. Además de comicios PASO en distintos municipios del país.

El secretario de Asuntos Institucionales, Adrián Pérez, ante las dudas que se plantearon en la oposición en torno a la entrega del software de la transmisión y el del escrutinio, reiteró que existe un proceso por el que -primero- se hace una firma digital y un sellado del programa para demostrar que es el mismo que se utilizará el día de la elección.

“Esto implica que hay que cargarlo con la información que nos remiten los juzgados respecto de los telegramas que se van a usar para la elección, es decir, que nosotros recibimos la información con los telegramas que se van a usar en cada provincia, esa información se carga en las plantillas, y ahí se entrega a la justicia electoral. Por eso se entrega 72 horas antes, como sucedió en todas las elecciones previas, porque la justicia recién nos entrega esos telegramas la semana previa a la elección. Nosotros estuvimos recibiendo los telegramas hasta el día lunes”, explicó Pérez. Y volvió a asegurar: “Estamos muy confiados, ya que está garantizada la trazabilidad y el control de todas las fuerzas políticas”.

Por su lado, el director electoral del Correo Argentino, Adrián González, adelantó que mañana sábado a las 8 la empresa y el comando electoral comenzarán a hacer el despliegue a todo el país. Y comentó que se trata de un operativo importante donde están involucrados más de 40 mil personas, al tiempo que especificó que quienes hacen la transmisión desde las escuelas son empleados del Correo (no de la empresa Smartmatic) que lo harán en presencia de los fiscales de las agrupaciones políticas, tal como lo solicitó la justicia.

También informó González que en esta elección hay 1129 sucursales digitales para las escuelas donde no haya transmisión directa, que asegurará que llegue la documentación mucho más rápido, siempre en presencia de los fiscales de la oposición. En el 2015 había apenas 250 puestos para hacer esa transmisión.

Finalmente, el general Javier Pérez Aquino explicó que el “comando general electoral tiene la misión de dar la custodia de las urnas que se distribuyen en los locales, mantener la tranquilidad y dar la garantía de que todos los ciudadanos puedan votar normalmente hasta el cierre. Luego, la transmisión de las urnas, se recogen las urnas con las actas y se trasladan al lugar que fija la justicia”.