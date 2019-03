Antivacunas, terraplanistas y otras amenazas actuales

Una de las características más alarmantes de nuestro tiempo es el frenesí con el que circulan por las redes sociales todo tipo de noticiascon una enorme cantidad de falsedades e imprecisiones, convocatorias y asociaciones interpersonales.En una vorágine permanente aparecen (no casualmente, no aisladamente) múltiples subculturas, algunas de ellas que generan una enorme preocupación como el movimiento antivacunas, los nacionalistas y homofóbicosrancios que fomentan la violencia y otros, que provocan cierta gracia como los terraplanistas, entre tantos que pululan. Por PorValentín Ibarra, para AIM.

¡Los primeros atentan contra la salud pública, la paz social y la libertad y los segundos contra el uso de la razón y el paradigma moderno!

En el presente artículo nos detendremos sobre quienes cuestionan la eficacia del sistema de vacunación, a raíz de un llamativo video que circula por estos días en las redes sociales (fragmento de una entrevista a una médica clínica en un masivo canal de televisión) y que nosotros no reproduciremos por prudencia.

Estado de situación

Con gran temor el personal comprometido con la salud pública en países desarrollados como Italia, Alemania e Inglaterra, entre otros, advierten que están teniendo brotes de enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión y la rubéola. El problema tiene un responsable: los movimientos antivacunas.

La Revista Latinoamericana de Infectología Pediátrica (www.medigraphic.com), publicó en su Volumen 31 Número 1 – Enero/Marzo de 2018, un contundente artículo de carácter científico titulado “Grupos Antivacunas: el regreso de las enfermedades prevenibles” firmado por Iván Renato Zúñiga Carrasco y Janett Caro Lozano, ambos destacados epidemiólogos quienes exponen que en 2017 Europa cerró con 14451 casos de sarampión, situación que preocupa seriamente al viejo continente: “Italia está viviendo una epidemia de sarampión que no sólo multiplicó los casos, sino que está hospitalizando a cuatro de cada diez niños afectados.

El problema tiene un responsable: los movimientos antivacunas. Estos movimientos empezaron a tener gran fuerza a partir de 1998, cuando se publicó en la revista TheLancet un estudio en el que se vinculaba a la vacuna triple viral con el autismo. La vacunación en menores de cinco años es una de las intervenciones más eficaces y efectivas que existen para reducir la mortalidad infantil en el mundo. Se estima que se evitan aproximadamente 2.5 millones de muertes cada año gracias al cumplimiento de un esquema básico de vacunación en niños y niñas.

Actualmente, el sarampión se diseminó en Europa con una velocidad que preocupa a las autoridades de varios países y de los organismos internacionales. Esta enfermedad infecciosa, que afecta especialmente a los niños y que puede prevenirse gracias a una vacuna, ha vuelto a irrumpir con fuerza en el último año llevando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a dar la voz de alarma con un énfasis sin precedente. Ante la magnitud del brote el gobierno italiano no tuvo más remedio que legislar en 2017 para hacer obligatorias una docena de vacunas en todas las escuelas del país. Otros países como Alemania obligan a las guarderías a informar sobre los padres que no vacunan a sus hijos. La obligatoriedad de las vacunas sigue siendo un tema muy polémico, sobre todo por los problemas éticos y sociales que implica. Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017 se notificaron la mayoría de los casos informados por países de Europa: Rumania (5560), Italia (5004), Grecia (967) y Alemania (929); 38, 35, 7 y 6%, respectivamente. Si tenemos en cuenta que en 2016 sólo se contabilizó un total 3767 casos, el aumento producido en el último año se eleva hasta 400 por ciento, advierte el informe.

En Argentina se presentaron borradores y proyectos de ley provinciales y nacionales fomentando la no obligatoriedad del calendario de vacunación, acciones que desde el cada vez más debilitado sistema científico y tecnológico fueron fuertemente rechazadas. En 2018, la Dra. Paula Bergero y otros, publicaron en la Revista de la Sociedad Argentina de Pediatría un artículo titulado “La no obligatoriedad de la vacunación y su potencial impacto en la epidemiología de coqueluche (tos convulsa)” donde advierten las consecuencias a corto plazo que tendría sobre coqueluche la sanción delProyecto de Ley de Consentimiento Informado en Materiade Vacunación presentado en Argentina, el cualcontempla la no obligatoriedad de la aplicación de las vacunasdel Calendario Nacional a los menores de edad. “Se considera que la sola presentación del proyecto provoca una disminución en las coberturas por generar desconfianza sobre los beneficios del programa de vacunación. Asumiendo 5 por ciento anual de reducción de las coberturas durante 4 años a partir de 2018, en el siguiente brote, los casos graves en menores del año se incrementarían en más del 100 por ciento respecto del último brote, y se estiman 101 fallecidos. Con una reducción del 10 por ciento anual por 4 años, el siguiente brote superaría al previo en más del 200 por ciento, con 163 decesos”, advierten los científicos.

Paralelamente son muchas y variadas las acciones del movimiento antivacunas, que no es homogéneo ni siquiera representativo pero que por ejemplo cuenta con un grupo de Facebook con aproximadamente 22 mil seguidores y una intensa actividad de posteosdel que desconocemos su impacto real, pero presumimos llega a muchas personas más por el efecto multiplicador que realizan los “likes” y “compartir”.

Entre los motivos que esgrimen los grupos antivacunas están aquellos relacionados con convicciones y dogmas religiosos sectarios (como ciertas denominaciones cristianas o de la new age), pseudo científicos (como la homeopatía) o político-filosóficos.