Anuga: La carne argentina entra en ligas mayores

Si algo caracteriza a esta Anuga 2019 es la gran presencia de compradores chinos en tierra alemana, algo inédito hace algunos años. Y esos chinos son los que compensan en gran parte el negocio de los exportadores argentinos. “Cuanto más se abran los mercados para la carne argentina, mejor será para todos, no sólo para los productores”, afirmó a AIM el ex presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Gonzalo Álvarez Maldonado.

El consejero de Coninagro en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y ex presidente del organismo, recordó a esta Agencia que “un estudio de mercado que realizó el año pasado el Instituto en China y Hong Kong, reveló que el consumo de carne en estos países se duplicará en los próximos 10 años”. El trabajo, dijo el entrerriano, fue presentado en el marco de la segunda jornada de la Sial Shanghái 2018.

Las ventas de carne argentina hacia China no paran de crecer año tras año, representando en la actualidad casi el 60 por ciento del volumen exportado. No obstante, en el marco de un producto que busca posicionarse como premium en un mercado en el que aún es poco conocido, las noticias no podían ser más alentadoras en esta Feria Anuga 2019. “Los chinos son los que compensan en gran parte el negocio de los exportadores argentinos. Cuanto más se abran los mercados para la carne argentina, mejor será para todos, no sólo para los productores”, afirmó Álvarez Maldonado.

Según el estudio encargado por el Instituto el año pasado, la noticia es que los chinos pasarán de cuatro kilos de consumo de carne vacuna por año a ocho kilos en 2027. “No es un dato menor, dado que se trata de un mercado de más de 1.300 millones de habitantes que no se autoabastece”, dijo el productor entrerriano.

La tendencia indica que la clase media de China es la que más rápido crece a nivel mundial y eso mismo hace que cambien las tendencias de la alimentación y que los ciudadanos demanden cada vez más carne vacuna y de mejor calidad, previéndose que para 2027 el consumo alcanzará los ocho kilos per cápita.

El mercado chino es muy complejo dado que coexisten sistemas de comercialización tradicionales con la creciente venta en grandes supermercados y el comercio electrónico, al tiempo que presenta diferencias culturales y gastronómicas muy mercadas en las diferentes regiones del país.

Actualmente, según los especialistas, la carne vacuna comienza a ser vista como proteína de muy alto valor en un mercado dominado por el consumo de cerdo.

Muy diferente es Hong Kong, una plaza mucho más sofisticada, que desde hace años demanda cortes de alto valor.

El dato

La tercera jornada de la feria más importante de Europa se desarrolló con buen ritmo y las 30 empresas exportadoras trabajaron sin descanso en el Pabellón Argentine Beef del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), ratificando que es una feria de contactos y fidelización, pero también de negocios.

A modo de referencia, la tonelada refrigerada de rump and loin de la Cuota Hilton se está negociando a unos 10.000 dólares, un precio bajo pero que estaba previsto dado el movimiento del mercado en los últimos meses. En tanto, la tonelada de delantero kosher para Israel –con valores estables- ronda los 7.000 dólares. China, por su parte, sigue pagando buenos precios. El denominado “full set” de 23 cortes se ubica en torno a los 5.700/5.800 dólares la tonelada congelada sin hueso, los cortes del delantero entre 5.800 y 5.900, la rueda los 6.200 y el shink/shank (garrón y brazuelo) los 6.700 dólares.

Otro aspecto importante de esta Anuga 2019 es que los importadores alemanes tuvieron distintas reuniones con los exportadores y el Ipcva dado que quieren plantear una modificación en la forma de adjudicar la Cuota 481. Las distintas propuestas serán debatidas y analizadas próximamente tanto por los privados como por los gobiernos.