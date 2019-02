Anunciaron crÃ©ditos para pymes por 100 mil millones de pesos

Print This Post

El presidente Mauricio Macri llegó este mediodía hasta los márgenes del río Paraná, en la localidad de Timbúes, en Santa Fe, donde anunció una nueva línea de créditos blandos para las PyMEs y ratificó el rumbo del plan económico: “Hoy estamos mejor parados que en 2015”.

“Cada día estamos un poco mejor. Hoy claramente estamos mejor parados, frente al futuro que tenemos que construir, que en el 2015 porque hemos trabajado mucho en los cimientos y las bases”, aseguró el mandatario tras visitar la planta de procesamiento de soja más grande del mundo.

Macri insistió en que los problemas económicos se debieron a la sequía, la desaparición de los créditos y la causa de los cuadernos y afirmó que “hoy hay estabilidad cambiaria”.

El mandatario ratificó el rumbo económico al reiterar la necesidad de hacer “reformas de bases” para que “no nos afecten las tormentas como ha pasado el año pasado”.

“Si queremos crecer durante muchos años consecutivos tenemos que hacer los trabajos de base y las reformas en serio para que las tormentas del mundo no nos afecten. Sigamos dialogando y trabajando en equipo; si nos escuchamos un poco entre nosotros los argentinos todos los problemas tienen solución; que no hayamos demorados más, no significa que sea imposible. Esto significa que las cosas que valen y que son para siempre, cuestan”, destacó.

Finalmente, el Presidente afirmó: “Estamos logrando estabilidad cambiaria y porque nuestro Banco Central tiene una política monetaria muy clara”, concluyó el mandatario.

Créditos para PyMEs

El presidente anunció el ambicioso plan que venía estudiando el ministerio de Producción, para otorgar financiamiento barato a las pequeñas y medianas empresas, a pesar de que el reciente movimiento de tasas de interés al alza les jugó una mala pasada y obligó a la cartera que dirige Dante Sica a destinar mayores fondos al subsidio del interés.

El Jefe de Estado realizó el anuncio general desde Rosario, pero el detalle del plan será comunicado durante la tarde por el propio Sica en la Casa Rosada frente a representantes de varias cámaras empresarias.

Los créditos serán para descuento de cheque a tasas del 25 por ciento, en el caso de los bancos públicos, y del 29 por ciento, en el de los privados. El Gobierno había pensado en subsidiar 10 puntos, cuando la tasa de las Leliq estaba muy cerca de llegar al 40 por ciento. Pero una vez más la suba del dólar hizo que la tasa recupere y vuelva a ubicarse en torno al 50 por ciento. Aún así, el Gobierno tomó la decisión e igualmente hará el anuncio. Ello implicará un subsidio de 20 puntos de tasa, fondos que saldrán del presupuesto de Producción.

Los bancos destinarán unos 100.000 millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas, de los cuales 80.000 millones de pesos serán para descuento de cheque a 90 días, en tanto que los otros 20.000 millones de pesos, para financiar exportaciones. En este caso, la tasa sería del 5 por ciento.

La cartera productiva ya anunció créditos para descuento de cheque en dos oportunidades el año pasado, aunque por montos de dinero menores. Lo que ocurrió con ello es que cuando la tasa acordada quedaba muy por debajo de la real, los bancos empezaban a mostrarse reticentes a dar los créditos. Hubo muchas quejas de las pymes, que planteaban mucha dificultad para acceder a los créditos.

Infobae