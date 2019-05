Anunciaron un nuevo paro del transporte

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) calificaron como “exitoso” al paro de transporte durante este 1° de Mayo en reclamo por la eliminación del impuesto a las ganancias y un aumento de emergencia para los jubilados y advirtieron que la medida se repetirá el 25 de mayo.

“Tuvo un acatamiento total en todos los modos del transporte, ferroviario, automotor, portuario y aeronáutico”, expresó Juan Carlos Schmid. “Con esta medida inaugural e inédita nosotros tenemos un Plan de Lucha, que se repetirá el 25 de Mayo y todos los feriados si no escuchan nuestra voz”, agregó por su el secretario Adjunto de la Catt, Omar Maturano (La Fraternidad).

“Un feriado nacional se paga doble y eso hace que uno ingrese en la categoría más alta del impuesto a las ganancias y el descuento no afecta sólo ese día, sino en el ingreso de todo el mes. Uno trabaja más para ganar menos, por eso le exigimos al Gobierno que revea esta política económica”, argumentó Schmid.

El Gobierno admitió que “está estudiando” cómo evitar el impacto del impuesto a las Ganancias sobre aquellos trabajadores que perciben adicionales por feriados y horas extras. Así lo anticiparon los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Transporte, Guillermo Dietrich, en medio del paro de transporte en reclamo por el mínimo no imponible de ese tributo.

“Hay un tema que se está estudiando, que sobre el salario doble por un feriado se toma Ganancias”, puntualizó la funcionaria, quien consideró: “Ese es el sentido de un paro durante un feriado. Para demostrar las consecuencias que puede tener. Finalmente, al trabajador no le conviene trabajar, si eso toma Ganancias”.

En declaraciones radiales, la ex diputada nacional indicó: “El Gobierno estudia esta cuestión, pero no tengo detalles técnicos. Pero, evidentemente si a una persona no le conviene trabajar un feriado, entonces ese doble salario es un tema de cálculo”.