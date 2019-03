Apareció Benjamín: El niño estaba a 21 kilómetros de donde se había perdido

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Era domingo por la tarde y Benjamín Sánchez (5) jugaba entre unas piedras en la zona La Laja, a la altura del cauce de El Salado, en San Juan. Alrededor de las 16, el nene empezó a alejarse. Corrió y Andrea Quiroga, su mamá, lo siguió. Pero, al rato, lo perdió de vista. Desde entonces, todo fue desesperación. Pasó la noche sin noticias y con más de 1.000 personas, entre efectivos de la Policía, Gendarmería, Bomberos y voluntarios, buscándolo. “Ya estábamos en tiempo de descuento”, aseguró el secretario de Seguridad de esa provincia, Gustavo Fariña, que este lunes por la tarde confirmó a Clarín la buena nueva: Benjamín apareció consciente y apenas deshidratado. Estaba bajo un árbol en la zona de Las Salinas. Había recorrido 21 kilómetros por un área de vegetación, piedras y barro. Un grupo de motociclistas, encabezado por un piloto del Dakar, dio con él.

“Estaba por oscurecer y desde el Servicio Meteorológico Nacional nos habían adelantado que iba a refrescar por la madrugada. Lo encontramos justo”, sostuvo Fariña. “Estaba descansando abajo de un árbol. Pidió agua y lo notamos asustado aunque no lloró. Tuvimos que convencerlo para que subiera al helicóptero porque le daba miedo volar. Dijo que sí a reencontrarse con su mamá”, detalla el referente de Seguridad.

Alberto “Puchi” Ontiveros, que es piloto del Dakar, lideró el equipo de 15 motociclistas que halló a Benjamín. “Desde esta mañana (por el lunes) tenía una corazonada. Soy papá de dos nenes chiquitos y sentí que podían ser ellos, Santi o Clara, por eso no aflojé”, contó Ontiveros, visiblemente emocionado, en diálogo con este diario.

Recorrió “muchos kilómetros, siempre por la misma zona”. “Seguíamos huellas de sus zapatillas. En el segundo o tercer intento, lo encontramos. Cuando vi al chico ni frené. Pegué la vuelta para avisarle al helicóptero que nos seguía. Lo importante era sacarlo de inmediato de ahí”, aportó Ontiveros.

Y aseguró que, luego de alertar sobre el hallazgo, pudo acercarse al nene junto al resto de los rescatistas y a un equipo que iba a caballo. “Llegué a acariciarlo un poquito y disfrutar de ese momento. Estaba bien, cansado y sucio. Tenía sed y se asustó con el ruido de las motos”, detalló el piloto.

El sanjuanino, que tiene 41 años y corrió seis veces el Dakar, se sabe de memoria la zona porque allí entrena con su moto. Según explicó, el área es compleja: “Hay una parte de piedra y mucha vegetación y otra, en la que apareció el niño, que es todo barro”.

“Al conocer tanto el lugar, me sentía muy responsable. Me parecía que esa información me tenía que servir para algo más que el deporte”, agregó.

Benjamín fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson, de San Juan, donde quedó en observación. Según pudo averiguar Clarín, se encuentra fuera de peligro junto a sus padres, Andrea y Marcelo.

“Ya está comiendo, se está riendo y nos está hablando. No lo podemos creer”, le dijo a este diario Guadalupe Zurita, hermana del nene. “El alivio es enorme. Pasamos las peores 24 horas de nuestras vidas, yo pensé lo peor. Creí que no lo iba a ver nunca más”, señaló Zurita y remarcó que están muy agradecidos y que “el apoyo del Gobierno, las fuerzas policiales y la población en general fue clave”.

Además, afirmó que piensan que el niño se fue por sus propios medios y que no hubo otra persona involucrada en su desaparición. “Cuando lo encontraron se quejó de que lo habían dejado solo. Después nos contó que había extrañado mucho a mamá y que tuvo que usar una plantita de baño”, sumó Guadalupe que adelantó que este martes recibiría el alta médica: “Parece que la pesadilla se termina y nos vamos todos a casa”.

La principal hipótesis, según Fariña, es que el niño se escapó “a modo de juego” y que cuando salieron a buscarlo continuó escondido hasta que se perdió. “Su mamá nos había dicho que siempre se divertía de esa manera, ocultándose. En su casa lo hacía detrás de las cortinas. Creemos que la intención esta vez fue la misma. El rastro de sus zapatillas daba vueltas, el pequeño caminaba en círculo. Se nota que el nene en algún momento intentó volver con su mamá pero ya no pudo”, afirmó el secretario de Seguridad, que destacó el trabajo en equipo de rescatistas y voluntarios que se preocuparon por Benjamín.

“Fue realmente conmovedor, se movilizó toda la provincia. Usamos drones para rastrillar el área, un helicóptero, motos, caballos y también hubo gente que se trasladó a pie. Por suerte, hoy podemos celebrar que Benjamín ya está con su familia”, cierra Fariña.

Clarín