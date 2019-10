Apple aumentarÃ¡ la producciÃ³n de iPhone 11 por la creciente demanda

Print This Post

Apple les pidió a los proveedores que aumenten la producción del iPhone 11 en hasta un 10 por ciento porque las ventas incrementaron más de lo esperado, según informó el sitio Nikkei Asian Review.

El objetivo es producir entre 7 y 8 millones de unidades más de las que había previsto inicialmente la compañía. Las acciones de los proveedores de Apple de Murata Manufacturing Co. y Alps Alpine Co. en Tokio a AAC Technologies Holdings Inc. en Hong Kong subieron después de que se difundiera el informe.

Por su parte, las acciones de Apple subieron un 2 por ciento y llegaron a cotizar en USD 225,16 a las 9:38 a.m.en Nueva York, durante las operaciones previas a la comercialización.

No es la primera vez que Apple aumenta los pedidos de equipos. La demanda suele aumentar hacia fin de año, que es cuando comienza la temporada de compras navideñas.

Apple había proyectado ventas de hasta 75 millones de iPhones nuevos en la segunda mitad del año, dijeron personas familiarizadas con el asunto, pero, según se informa, esto no sería suficiente debido a la creciente demanda.

El CEO de la compañía, Tim Cook, ya había anticipado que el nuevo iPhone 11 tendría éxito más allá de que la venta de smartphones ha sufrido una caída global, según datos de IDC.

Las mejoras importantes en la cámara del iPhone, incluida la adición de una nueva lente ultra angular,, junto con una mejor duración de la batería y una mayor durabilidad pueden haber tenido eco en los consumidores. A esto se suma la decisión de haber reducido el precio inicial del iPhone 11 en USD 50, (el precio de entrada es de USD 699), según se analiza en un artículo de Bloomberg.

Las características más destacadas del iPhone 11

Los nuevos iPhone 11 que viene en tres tamaños: un modelo base de 6,1 pulgadas y otra versión Pro que viene en dos tamaños: con display de 5,8″ y 6,5″. La versión base se llama iPhone 11, es de aluminio y vidrio, e integra una pantalla de Liquid Retina de 6,1 pulgadas.

Las cámaras

El iPhone 11 cuenta con dos cámaras en la parte trasera: una que es gran angular, con resolución de 12 MP (26 mm), apertura f/1,8 y zoom óptico de 2 X; en tanto que la otra lente es ultra gran angular (13 mm) y también con 12 MP resolución pero con apertura f/2,4. La cámara frontal es de 12MP, TrueDepth y también puede grabar videos con resolución 4K a 60 cuadros por segundo o a 120 fps, en el caso de grabar en slow motion (cámara lenta).

El iPhone 11 Pro, en sus dos versiones, incluye la misma cámara frontal pero la cámara trasera en vez de ser dual, es triple. Además de las dos lentes mencionadas anteriormente, se suma la cámara teleobjetivo, que tiene distancia focal de 52 mm, apertura f/2,0, estabilización óptica y sensor con resolución de 12 MP. Permite hacer zoom óptico de dos aumentos y está pensada para hacer imágenes en modo retrato.

El chip A13 Bionic

Esta nueva línea de iPhone integra el chip A13 Bionic, que ofrecen una CPU y GPU hasta un 20 por ciento más rápido que su edición anterior. El chip A13 Bionic está diseñado para el aprendizaje automático, y cuenta con un motor neuronal más rápido para el análisis de fotos y videos en tiempo real.

Los nuevos aceleradores machine learning le permiten al CPU procesar más de 1 billón de operaciones por segundo. Otro punto que se destacó durante el encuentro es que el chip A13 Bionic optimizar la duración de la batería, para que la carga dure todo el día.

Vidrio más resistente

El iPhone 11 cuenta con un vidrio más resistente, así como certificación IP68: puede soportar hasta 30 minutos a dos metros de profundidad. Además está protegido ante salpicaduras accidentales de gaseosas o café, según se menciona en el comunicado oficial.

Inteligencia artificial en la cámara

La inteligencia artificial incorporada a la cámara permite capturar imágenes con mayor nivel de detalle. Por otra parte, se anunció que más adelante llegará la función Deep Fusion, un nuevo sistema de procesamiento de imágenes que es posible gracias al chip A13 Bionic. El sistema utiliza machine learning para hacer el procesamiento de fotos píxel por píxel, con el fin de mejorar la calidad de la fotografía.

El iPhone 11 llegó a los Apple Store de Estados Unidos,Canadá, México, Europa y algunas regiones de Asia. Al resto de los mercados irá llegando paulatinamente en el curso de los próximos meses.