Asesinado de la abogada en MÃ©xico: La empleada, complicada

Un juez vinculó a proceso por delito de robo con violencia a Karina “N”, empleada de la residencia donde fue asesinada el pasado 10 de septiembre la abogada María Martha Bazán ciudadana de origen argentino, en un fraccionamiento ubicado en Condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La mujer de 32 años, fue acusada de su probable participación en el delito de robo, con la modificación de agravante por haber causado la muerte de la víctima de origen argentino.

A Karina “N” le fue cumplimentada una orden de aprehensión el 13 de septiembre pasado por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (Fgjem), quien la trasladó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un juez.

El juez también pidió dar vista a la Comisión de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que inicien una investigación por delito de tortura que denunció la implicada durante la audiencia de vinculación a proceso.

El mandato judicial fue solicitado por el ministerio Público de la Fiscalía Estatal, luego de reunir los elementos de prueba suficientes en contra de la detenida, por su probable participación en los hechos señalados, en los que perdió la vida la abogada argentina, quien tenía 49 años.

El representante social acreditó que su probable participación en estos hechos, por lo que la autoridad judicial determinó iniciar el proceso legal en su contra y fijó un plazo de tres mes para Karina “N” para el cierre de la investigación.

La mujer de 32 años de edad, quien es madre soltera, manifestó ser originaria de la comunidad otomí de Candequi en Chapa de Mota, Estado de México y ante el juez denunció que por tres días fue trasladada a diversas instalaciones de la Fiscalía mexiquense, donde fue torturada, se le impidió comunicarse con su familia y tener acceso a un abogado.

A la audiencia asistió la hija de María Martha Bazán, la abogada que fue asesinada en su domicilio y donde se señala que el presunto homicida intento huir a bordo del auto de la víctima.

Sin embargo, de acuerdo a los testimonios vertidos por el juez en la audiencia, el sujeto no logró sacar el vehículo del fraccionamiento al no justificar ante el personal de vigilancia privada el por qué conducía el auto de Bazán, tras ponerse nervioso y no poder comprobar de forma concreta, salió del fraccionamiento y tomó un taxi sin que se conozca el rumbo.

El marte 10 de septiembre, el personal ministerial fue alertado sobre el hallazgo del cuerpo de la víctima, dentro del inmueble, por lo que de inmediato comenzaron a llevarse a cabo las primeras diligencias, tanto del C5 del gobierno del Estado de México, del Ayuntamiento de Atizapán y de los sistemas de vigilancia instalados en el fraccionamiento.

Otras personas son buscadas por el caso Sayavedra

El titular de la Fiscalía recordó que tras la detención de la empleada doméstica, se tiene en la mira a otras dos personas por su vínculo con el homicidio de la abogada argentina.

“Esta persona ya nos dio referencia de los otros partícipes que pudieron haber tenido intervención en el homicidio de la víctima”, señaló el fiscal.

Una persona más fue detenida por el asesinato de María Martha Bazán, se trata de un hombre identificado como Marco “N” quien está identificado como primo de Karina “N”, la empleada doméstica de la abogada argentina. Señalan que este hombre habría sido quien planeó el homicidio de la abogada, sin embargo aún permanece prófugo el autor material.