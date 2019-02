AsÃ­ se rompiÃ³ la presa de vale en brasil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Un vídeo de un canal de televisión muestra cómo se desborda la represa y cómo intentan huir los trabajadores que estaban en las inmediaciones de la represa minera de Brumadinho (Brasil), el pasado 25 de enero.

Un vídeo obtenido por una cadena de televisión brasileña muestra el momento exacto en que se rompió, el pasado 25 de enero, la presa de una mina de Brumadinho, en el Estado de Minas Gerais (sureste de Brasil). Vale, la empresa propietaria, ya estuvo implicada en un desastre similar en 2015. La cifra de muertos por el desastre se eleva ya a 110. Otras 238 personas siguen desaparecidas, según el último balance divulgado por las autoridades brasileñas en la noche de este jueves.

Las imágenes muestran que cuando el lodo de los desechos de mineral escapa de la represa, varios trabajadores de la empresa aún estaban en el lugar. Los empleados, que conducían coches y camiones por la zona aledaña, intentaron abandonar los vehículos, pero no tuvieron éxito y fueron alcanzados rápidamente por el mar de lodo. Al fondo de la pantalla se percibe el movimiento de un tren usado para trasladar el mineral. El presidente de Vale, Fabio Schvartsman, ha admitido que las sirenas, que deberían haber alertado a todos los presentes en el área de la rotura, no funcionaron. Según Schvartsman, esos trabajadores fueron engullidos por el fango.

Incógnitas

Las autoridades aún no tienen claras las causas del desastre y hay una investigación policial en curso. Al menos cinco personas, entre ejecutivos de Vale e ingenieros de una empresa alemana contratada por la propietaria para comprobar la estabilidad de la construcción, han sido detenidos preventivamente. La represa no estaba operativa y la mina acababa de obtener el permiso para retirar y reutilizar los desechos minerales. Las obras para actualizar las instalaciones aún no habían comenzado, según la empresa. Vale es la mayor productora mineral del mundo. Hace tres años que otra represa de la minera Samarco, participada por Vale, se desbordó en el municipio de Mariana, también ubicado en Minas Gerais. Este caso, que hasta ahora era considerado la mayor tragedia ambiental de Brasil, dejó 19 muertos.

Fuente: El País de España