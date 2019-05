Atacan los caracoles gigantes

Print This Post

Inspectores del Senasa encontraron 420 caracoles gigantes africanos en Corrientes Capital y huevos de cuatro nidos en viviendas.

En el marco de las acciones interinstitucionales que realiza el Estado para el control del caracol gigante africano (Lissachatina fulica), se hallaron hasta el momento 420 caracoles y huevos de cuatro nidos, en viviendas familiares de la manzana 6 del barrio Yapepú en la ciudad de Corrientes.

Los ejemplares fueron recolectados en el marco de actividades de monitoreo y control realizadas los días 20 y 22 de mayo pasados, por personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de la Dirección de Zoonosis Municipal y del Ministerio de Producción de la provincia.

Estas tareas continuarán los próximos días cuando cesen las precipitaciones y se sumarán actividades de limpieza de terrenos y descacharrizado a cargo de personal de la Municipalidad de Corrientes.

Además, se enviaron 13 ejemplares vivos de esta especie al Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales (Cenpetrop), para su análisis con el fin de determinar si poseen los parásitos nematodes del género Angyostronglylus cantonensis y A. costaricensis, causantes de daños a la salud humana.

A fin de disminuir los niveles poblacionales del caracol gigante africano, salvaguardar la sanidad vegetal y resguardar la salud pública, los demás caracoles exóticos fueron eliminados.

Debido a que este caracol puede afectar la salud de las personas al transmitir parásitos, y también convertirse en importantes plagas agrícolas y afectar el medio ambiente, el Senasa recomienda no tocarlos directamente con las manos ni comerlos y comunicarse telefónicamente a su Oficina en Corrientes Capital (0379) 430028/ 421197 o a la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad, (0379) 44-74756.

El caracol gigante africano es considerado como uno de los caracoles terrestres más perjudiciales en el mundo porque presenta un gran potencial de dispersión debido a su alta plasticidad ante variables ambientales, una dieta polífaga, elevada tasa reproductiva y ausencia de enemigos naturales que lo controle.

Es importante conocer que también existen caracoles terrestres nativos que no deben ser eliminados porque no representan un problema a la salud, a la agricultura y al medio ambiente. Por este motivo, durante la recolección se debe tener la precaución de no eliminar caracoles nativos.