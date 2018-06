ATE recurrió a la Justicia para frenar las elecciones del Iosper

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La Asociación de Trabajadores de Entre Ríos (ATE) presentó hoy una medida cautelar para frenar el proceso electoral en el Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper), informaron a AIM. Desde el gremio esperan que se constituya una nueva Junta Electoral y se modifique la fecha de los comicios. “Si no se logra eso no participaremos, porque no vamos a legitimar el fraude”, afirmó a AIM el secretario general del sindicato, Oscar Muntes.

Los plazos y la oficialización de candidaturas son los ejes que mueven a ATE a presentarse a la Justicia para intentar frenar las elecciones del Iosper. “Estamos muy preocupados por la situaciones que se plantearon en los comicios previsto para el 5 de julio, por las irregularidades en las que incurrió la Junta Electoral”, dijo Muntes a esta Agencia, quien precisó que ante la negativa del gobernador Gustavo Bordet de postergar el proceso electoral el gremio presentó un amparo en el juzgado a cargo de Marcelo Baridón.

Por su parte, la candidata de la lista número 1 Sumate, Marta Galante, criticó lo que consideró estrategias para evitar que el gremio se presente en las elecciones: “Es lamentable que la Junta Electoral puso en tela de juicio la verosimilitud de lo que se realizó y trabajó para poder conseguir los avales y entramó una serie de estrategias para anular nuestra lista y cuando no pudieron hacerlo, ahí dieron marcha atrás y aceptaron nuestros avales”.

En ese sentido, el candidato suplente por el agrupamiento Activos por ATE, Marcial Herdt, precisó que “hay muchas irregularidades”, y enumeró: “Presentamos la documentación y dos días después la Junta Electoral nos comunicó que no llegábamos a los números de avales y con una maniobra dilatoria nos oficializaron el 15 de junio, es decir, nos hicieron perder diez días de campaña, mientras otros candidatos ya estaban recorriendo la provincia; la segunda irregularidad es que la conformación de la Junta Electoral no se ajusta al Decreto Reglamentario; y la tercera es que se proclamaron candidatos de otro sindicato que no cumplen con los requisitos que establece la Ley”.

“Ellos perjudicaron nuestra organización, porque nosotros no pudimos hacer campaña respetuosos de la decisión que emanaba de la Junta Electoral, por lo que se recurre a la justicia para que haya reglas claras dentro de los actos administrativos en un sistema democrático para elegir las autoridades del Directorio Obrero del Iosper, para que todos tengamos posibilidades y los afiliados decidan los destinos de la obra social”, remarcó Galante.

Sin embargo, Galante aclaró que “si se cambia la designación de la Junta Electoral que está de por sí viciada de comienzo, nosotros reformularíamos la participación en este acto electoral tan importante, ya que el Iosper implica el segundo presupuesto de la provincia”.