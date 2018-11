ATE se movilizó demandando la apertura de paritarias salariales.

Print This Post

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE) junto al Cuerpo de Delegados de Paraná se movilizó a la secretaría de Trabajo de la capital provincial en el marco del plan de lucha provincial exigiendo la convocatoria a la discusión salarial, informaron a AIM.

En la puerta del organismo hubo un micrófono abierto en donde se expresaron dirigentes, delegados, militantes y representantes de otras entidades sindicales como Claudio Puntel de Agmer Paraná. También una delegación del sindicato hizo entrega por mesa de entrada de un escrito con las demandas que dieron pie a la movilización.

Uno de los oradores fue el secretario general de la ATE, Oscar Muntes, quien señaló: “Cuando nos anunciaron que al 2 por ciento que restaba de agregar al salario de la discusión paritaria de mediados de año le sumaban un 3 por ciento les preguntamos si ese ínfimo monto alcazaba a quienes perciben el mínimo y a quienes están con contratos de obra, la respuesta fue no, y eso que para el otro sindicato era una cuestión menor. Sin embargo ese reclamo de la ATE iba en defensa de los más vulnerables, en defensa del 50 por ciento de los trabajadores del Estado”.

Seguidamente el dirigente sumó “mientras el gobierno sigue incumpliendo los compromisos que hizo con los trabajadores, sigue sin convocarnos a discutir salarios, hemos perdido más de diez puntos en relación a la inflación que publica el Indec”.

Para luego agregar “como no nos convocan vamos seguir en estado de asamblea vamos a seguir movilizándonos no le vamos a aflojar ni un tranco de pollo porque lo hemos definido y porque si la patronal está decidida a negarnos el aumento nosotros vamos a ir a buscarlo, como están dispuestos a otorgarnos lo que nos corresponde, notros tenemos que ir a pelear y luchar para que hagan efectivos nuestros justos reclamos”.

En otro tramo el líder de la ATE aseguró “tenemos que plantarnos con convicción, como lo hacemos con cada lucha que sostenemos como lo hicimos con los pases a planta permanente y las recategorizaciones , porque hay que acordarse de que fue esta ATE la que la que en paritarias presento un documento en donde solicitaba no solo los pases a planta y las recategorizaciones sino que pedíamos la reglamentación del régimen jurídico básico y también hay que acordarse de quién no lo presento, quien no lo planteo y quien se colgó de este proceso”.

Más adelante remarcó: “Vamos a seguir siendo un sindicato que se guía por sus asambleas, un sindicato autónomo que sostiene con el cuerpo lo que dice con la boca, que va a seguir luchando y exigiendo lo que consideramos que es nuestro”.

También el dirigente se tomó unos minutos para reflexionar sobre los presupuestos que están en las legislaturas “el Presupuesto de hambre que se acordó a nivel nacional, también es un presupuesto de hambre para la provincia de Entre Ríos, es un presupuesto del pacto de gobernabilidad entre el presidente y los gobernadores, somos muy pocos los que presentamos objeciones a este presupuesto que da superávit en una provincia que tienen déficits por todos lados”

Sobre el anuncio de un bono para los trabajadores el secretario general de ATE manifestó “anuncian un bono de 5.000 pesos para todos los trabajadores, pero oh casualidad en la letra chica excluye a los trabajadores públicos de los tres estados, es decir nos excluye a nosotros”.

Finalmente Muntes sostuvo: “No nos vamos a callar, vamos a seguir peleando y queremos decirle a los compañeros docentes que su lucha es la nuestra y que les agradecemos que nos estén acompañando como en cada movilización y que vamos a seguir en la calle en conjunto”, añadiendo “Demandamos la urgente apertura de paritarias para los trabajadores estatales de la provincia, esa tiene que ser la prioridad del nuevo secretario de trabajo, para que podamos discutir el salario y las condiciones de trabajo.