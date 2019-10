Aunque los nÃºmeros no le dan, Macri cree que puede revertir la elecciÃ³n

Print This Post

Aunque el Gobierno Nacional cortó los subsidios al Transporte y a la Tarifa Social Eléctrica, redujo el volumen de fondos que envía a la provincia para la provisión de remedios de diferentes programas, y dejó de transferir a Entre Ríos millones de pesos en ingresos coparticipables, el presidente Mauricio Macri llegó a la capital provincial en el marco de su campaña Si, ¡se puede!, y consideró que Juntos por el Cambio puede ganar el 27 de octubre, registró AIM.

En una tarde fría, en la que la temperatura se mostró ajena a la estación primaveral, decenas de colectivos de la Línea Ersa trasladaron a paranaenses hasta la zona del acto. Con banderitas argentinas, carteles con la consigna de 30-30 (treinta ciudades en 30 días) y consignas que identificaban a diferentes sectores que apoyan al macrismo,

Macri, que llegó al escenario alrededor de las 18:30, dijo estar convencido que Juntos por el Cambio puede dar vuelta el resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso)”Vamos a votar por el país, por nuestra familia y nuestro futuro. Vamos a lograr hasta lo imposible, siempre y cuando trabajemos con los mismos valores. Vamos a construir la Argentina que soñamos, que merecemos”.

En el acto, donde se veían pasacalles de distintos lugares de la provincia, lo que demostró que no fue sólo local, el presidente consideró: “Estamos todos juntos defendiendo estos valores, les quiero decir no tengamos miedo porque siempre los voy a defender, este es nuestro país y hace cuatro años decidimos jugarnos por el cambio, decir basta a la resignación y dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. Tenemos que estar orgullosos de todas las cosas que hemos logrado cambiar que son muchas, pero también tenemos que reconocer que nos faltan muchas más y también soy el primero en saber que no son tiempos fáciles”.

Más adelante opinó que “esta elección (del 27 de octubre) se puede dar vuelta” y llamó a transformar la energía en acción, “que contagie a todo el país, tenemos que lograr que esta votación sea historia, tenemos que ir todos a votar por el país, a votar por el orgullo de ser argentinos, por nuestras familias, por nuestro futuro, a votar y llevar a nuestros abuelos, acompañarlos a las escuelas, acompañar a todos a cambiar la historia para siempre. También tenemos que hacer valer nuestro voto y por eso tenemos que fiscalizar”.

Llamó a tener “una semana de trabajo, de reflexión de todo lo que vivimos hoy para trasmitirle a todos que tenemos un enorme futuro por delante, tenemos muchos problemas por resolver, pero traer los del pasado no resolverá nada”.

Qué hizo el Gobierno Nacional en la provincia

Recientemente, el ministerio de Salud de Entre Ríos dio a conocer un informe en el que detalla los fondos que la Nación dejó de enviar a la Provincia de distintos programas, pese a lo cual el gobierno sigue avanzando en establecer redes sanitarias que procuran mejorar los servicios de salud disponibles para toda la población.

En ese sentido, se hizo notar que al haber la Nación reducido la jerarquía del Ministerio de Salud, se abandonó la relación institucional entre el poder central y la provincia en lo que hace a cumplir con los envíos de rigor, a lo que se suma el derrumbe de la moneda nacional, con lo que ello incide a la hora de comprar insumos sanitarios, entre otros.

En materia de provisión de medicamentos (que se entregan en diferentes dependencias como CUS- Medicamentos; tratamientos para el Programa Provincial de VIH; y la Dirección Materno Infanto Juvenil) es incorrecta la información vertida acerca de que el vademécum está conformado por 72 medicamentos: actualmente la Provincia recibe entre 41 y 43 especialidades (que descenderían a 23 en el corto plazo).

Asimismo, en las últimas entregas mermó abruptamente el volumen de medicamentos recibidos desde el Programa CUS- Medicamentos, ya que se pasó de un promedio que estaba entre los 75.000 a 80.000 tratamientos, a 33.000 tratamientos provistos en agosto y 20.000 en septiembre. El programa nacional dejó de entregar varios tratamientos esenciales sin previo aviso, lo que refleja una falta de previsión por parte de Nación en materia sanitaria y deriva en la imposibilidad desde las provincias de plantear soluciones anticipadas.

De la Redacción de AIM.