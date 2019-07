Ávalos: “Corre riesgo el bolsón de alimentos del Pami”

Print This Post

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) “no le paga a los prestadores, por lo que se vuelve a dilatar la entrega de bolsones de alimentos”, denunció la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos. “Tenemos acumulada la pérdida de entrega de tres meses y si se comienzan a postergar las entregas este beneficio podría desaparecer”, alertó.

El Pami sigue recortando. “A la drástica reducción de productos, debido al congelamiento de las partidas, se suma la pérdida de meses de entrega”, indicó Ávalos a esta Agencia.

En ese sentido, explicó que “en abril de 2018 el bolsón no se entregó y ahora se está entregando en julio el bolsón de junio y se podría perder un mes más porque el Pami no paga a los prestadores, por lo que no se podrá entregar como estaba acordado”.

El Gobierno nacional “sigue profundizando las políticas de ajuste sobre los que menos tienen, ya que a los recortes en medicamentos y a la reducción de prestaciones ahora quieren eliminar el bolsón que se entrega como ayuda a los afiliados de la obra social”.

“Es evidente que las autoridades del Gobierno nacional, que intervienen nuestra obra social, están dispuestas a seguir ajustando sobre los afiliados, lo que es lamentable, ya que esa ayuda alimenticia es para sobrevivir, porque el sueldo de los jubilados y pensionados nacionales no les alcanza para nada ya”, dijo la dirigente sindical.