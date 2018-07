Avanza el cierre de cargos para profundizar el vaciamiento de la escuela pública

Print This Post

El Gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación de la recategorización de escuelas, que implica el cierre de cargos en distintos puntos de la provincia, denunciaron a AIM. La medida es funcional al proceso de vaciamiento del sistema educativo público entrerriano.

Mientras el gobernador de Entre ríos se jacta de que no realizará un recorte sobre el Estado ni los trabajadores, el Consejo General de Educación lleva adelante políticas de ajuste: salarios de hambre, centralización y cierre de institutos docentes (como en Ciudad Autónoma de buenos Aires) y cierre de cargos, por la reducción de la matricula que el mismo Estado promovió al desfinanciar el sistema.

“Cuando se aprobó el presupuesto 2018, denunciamos que se trataba de un presupuesto de ajuste y recorte. Contempla la misma cantidad de cargos y horas cátedras que el de 2017. Fue gravísimo el ajuste el año pasado, así que estaba claro que el Gobierno de Bordet iba a ir al cierre de grados, cursos y carreras”, indicó a esta agencia el secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Claudio Puntel.

En ese marco, subrayó que “no se trata sólo del presupuesto educativo provincial, que no fue planeado con un criterio de autonomía federal. Sino que es un presupuesto que viene de la mano del ajuste de las políticas del gobierno de Mauricio Macri”.

Al respecto ejemplificó la escuela de jornada completa de María Grande es una de las afectadas,” a la necesidad de la creación de un cargo de MAU, necesidad concreta y real, el Gobierno de Bordet pretende solucionar cerrando dos grados”.

En ese sentido, el secretario general de Agmer María Grande, Diego López Galli, apuntó que “más allá del brutal ajuste nacional y provincial, el pueblo entrerriano viene viviendo el desguace de la escuela pública y en nuestra ciudad lo vemos en la escuela 168 de jornada completa Mendoza, que será recategorizada e implicará la baja de cargos”.

Ante ese escenario, Puntel aseguró que el compromiso del gremio “es no permitir que sigan recortando sobre las necesidades de nuestras comunidades educativas”, aseguró el docente, quien consideró “necesario que el Gobierno de la provincia garantice presupuesto y políticas para la escuela pública, a la que concurren la mayoría de nuestros gurises”.

“Por eso saludamos la lucha que estamos llevando adelante en conjunto con la comunidad educativa de la escuela de Jornada Completa de María Grande. Los padres, los estudiantes, los vecinos y ex docentes de la escuela están muy sensibilizados y se han unido en esta lucha. Como seccional, junto a la filial María Grande nos comprometemos a sostener esta lucha en todos los frentes que sea para que se creen todos los cargos que nuestra escuela necesita e impedir que sigan cerrando las puertas de las escuelas a nuestros pibes. No sobran maestros, no sobran escuelas y faltan políticas de Estado a favor de la educación púbica”, sentenció Puntel.