Avanza el debate para prohibir microplásticos en productos de higiene y cosméticos

A diario, utilizamos una cantidad innumerable de productos de higiene y cosméticos sin conocer que muchos de ellos son la cara menos visible de la contaminación. En ese sentido, a partir de un proyecto de ley, autoría del diputado Juan Carlos “Cali” Villalonga, busca prohibirse la producción, importación y comercialización de productos cosméticos y de higiene oral de uso odontológico que contengan micro-perlas de plástico añadidas intencionalmente. Según informaron a AIM fuentes parlamentarias, la iniciativa cuenta con el apoyo de los bloques parlamentarios, cámaras empresariales, y el Gobierno.

Según pudo saber AIM, la iniciativa ya se trató en asesores de la Comisión de Salud, y de Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados. Resta el debate consenso de Industria, pero tendría consenso de todos los bloques del cuerpo. Asimismo, el proyecto cuenta con el visto bueno de la Anmat, Secretaría de Industria, y distintas cámaras del sector.

Existen diferentes fuentes de generación de microplásticos, entre ellas: de la fragmentación de materiales de mayor tamaño por la acción de agentes externos tales como el poder oxidante de la atmósfera, las radiaciones ultravioletas, o la fuerza mecánica ejercida por la acción de las olas; las pérdidas en la cadena de producción y transformación de granza; procedentes de la composición de productos tales como cosméticos y productos de higiene personal, pinturas plásticas, limpiadores abrasivos, productos de limpieza industrial, degradación de neumáticos y campos deportivos artificiales.

De ese total de microplásticos y de acuerdo a los datos recabados, a nivel mundial cada año se arrojan al mar 35 mil toneladas de microperlas o microesferas de plástico contenidas en productos de cosmética e higiene personal.

Estas microesferas se encuentran en jabones faciales y corporales, cremas exfoliantes, e incluso pastas dentales. A veces se incluyen en el maquillaje “anti age” (a partir de los que se rellenan las arrugas con polvo de plástico), el brillo de labios y el esmalte de uñas. La mayoría de los tratamientos de aguas residuales no filtran estas microperlas por lo que terminan en los cursos de agua interiores y en el océano.

La iniciativa, a la que tuvo acceso AIM, argumenta que, de acuerdo al estudio “Plastic waste inputs from land into the ocean” publicado en la revista Science en 2015, cada año se vierten al mar ocho millones de toneladas de plásticos. Según datos oficiales, más del 80 por ciento de la contribución anual proviene de fuentes terrestres y que el principal contribuyente es la basura de plásticos más grande, lo que incluye artículos de uso diario, como botellas para bebidas y otros tipos de envases de plástico para embalaje. Las emisiones microplásticas también tienen un papel importante. El resto proviene de actividades de pesca.

El 94 por ciento del plástico que ingresa al océano termina en el fondo del mar. En promedio, se estima que hay 70 kg de plástico en cada kilómetro cuadrado del fondo marino y que apenas el uno por ciento se encuentra flotando en o cerca de la superficie del océano.

En su informe “Plastics in the Marine Enviroment” y en base a diferentes estudios publicados, Eunomia estima que un promedio de 0,95 millones de toneladas por año de microplásticos son vertidos al mar (rango de 0,5 a 1,4 millones de toneladas por año).

Diversos estudios han comprobado que diferentes especies de peces que los humanos consumimos como alimento están ingiriendo partículas de microplástico y que las toxinas absorbidas en esos plásticos se transfieren al tejido del pez.

Las microperlas de plástico absorben contaminantes orgánicos persistentes (químicos tóxicos de larga duración como pesticidas, retardantes de llama, aceite de motor entre otros) y otros químicos industriales que ingresan de esta forma a la cadena alimenticia cuando las perlas recubiertas con tóxicos son consumidas por peces y otros organismos marinos.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata (Unlp) y del Conicet, da cuenta que, en zonas costeras del Río de la Plata, se recogieron ejemplares de las especies surubí, sábalo, patí, pejerrey, carpa y se descubrió que albergaban en su tubo digestivo microplásticos que eventualmente podrían afectar su calidad para el consumo humano.

En el mundo

Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Francia, Canadá y Nueva Zelanda ya cuentan con normativa de prohibición para la producción, importación y comercialización de productos cosméticos y de higiene personal que contengan microperlas de plástico agregadas. La mayoría de las prohibiciones han entrado en vigor durante 2018.

A tener en cuenta