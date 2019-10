Bahl denunció a la gestión municipal de Paraná para contener el gasto público.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, realizó una denuncia penal a la actual gestión municipal por fraude en perjuicio de la administración, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios público. “Buscamos que se lleven adelante las acciones para que la actual administración no siga incurriendo en nuevos gastos administrativos que compliquen aún más la delicada situación que tiene la municipalidad”, aseguró a AIM Bahl.

En conferencia de prensa, Bahl explicó que se pidió al Ministerio Público Fiscal el inicio de una investigación penal preparatoria ya que “es la última instancia que tenemos porque fueron infructuosas las reuniones que hubo con el intendente (Sergio Varisco), con la Secretaría de Hacienda, y otros funcionarios, quienes no brindaron ningún tipo de respuestas”.

En ese marco, precisó que “también fueron infructuosas las distintas instancias y advertencias de los organismos de control interno (Contaduría General de la Municipalidad y la División de Presupuesto) y de otros organismos de control como el Tribunal de Cuentas, que coincide con lo que nosotros venimos advirtiendo” sobre el estado de las finanzas de la ciudad.

En ese sentido, aclaró que hubo reuniones con el intendente de la ciudad la semana pasada, “donde se solicitó a Varisco que se aboque a las finanzas (porque es preocupante la situación no sólo para la próxima gestión sino, también, para todos los paranaenses) y no hubo ningún tipo de respuesta y le comentamos en esa reunión que estábamos obligados a realizar una denuncia si no se abocaba al tema”.

La preocupación de Bahl y su equipo de gobierno responde a que “los informes del stock de deuda arrojan (al 30 de septiembre) 1.340 millones de pesos, que tiene un impacto porcentual muy importante en el Presupuesto municipal y todos los informes advierten una insuficiencia presupuestaria de 850 millones de pesos para pagar sueldos (de noviembre, diciembre y aguinaldo) en la Municipalidad, por lo que queremos que el intendente y su equipo reflexionen y no sigan incurriendo en este tipo de acciones que comprometerán aún mucho más la actual situación de la municipalidad”

“Esto no tiene nada que ver con una cuestión política sino que es jurídica y técnica que como funcionarios debemos llevar adelante”, remarcó Bahl.

Extractos de la denuncia

En los argumentos de la denuncia se advierte que los ciudadanos paranaenses “nos encontramos ante una crisis sin precedente; con un riesgo mayúsculo que la corporación municipal esté al borde de no poder prestar los servicios básicos, efectuar ni abonar las obras ya comprometidas y algunas con principio de ejecución”.

La administración del Intendente Varisco “está incapacitada presupuestaria y financieramente de hacer frente cualquier tipo de gasto (bienes y servicios; bienes no personales; certificados de obra y personal municipal); pero a pesar de este hecho, y de las sendas advertencias que ha tenido el intendente, en una actitud cuasi fraudulenta, decide seguir comprometiendo las arcas municipales, principalmente mediante la sobre ejecución presupuestaria, tal como claramente lo ha señalado el Honorable Tribunal de Cuentas, cuyo informe se acompaña a la presente, y advertido por la Dirección General de Presupuesto y Contaduría Municipal”.

Hoy la municipalidad “directamente ‘agotó’ sus partidas presupuestarias y en lugar de intentar solucionar o paliar al menos tamaño desastre, incurre en la más absurda malversación de caudales públicos, aprobando una ‘emergencia’ mediante Ordenanza Nº 9878 (promulgada mediante Decreto Nº 2319 el 24/10/19), declaración que por supuesto no tiene nada de emergencia, en tanto no disminuye gasto alguno, y ni siquiera lo congela sino que lo aumenta, a solo efectos de generar nuevos compromisos presupuestarios a efectos de llegar a pagar los sueldos del personal al mes de octubre”.

De hecho, la necesidad de “ordenar el funcionamiento operativo”, entre otros eufemismos plasmados en el Art. 1 de la Ordenanza, a dos meses de la entrega del gobierno municipal, “no hace otra cosa más que evidenciar que actualmente la Municipalidad no cuenta con recursos corrientes suficientes para atender sus gastos normales, habituales y cotidianos, debiendo para ello desafectar el presupuesto y las partidas destinadas a obras públicas en mórbida ejecución, con su consecuente paralización; o peor, la generación de nuevas y mayores deudas respecto de los contratistas o comisionistas de las mismas; lo cual no es sino una cabal demostración de la infiel administración del Estado que el actual Intendente ha realizado”, precisaron.

Como expresión demostrativa de ello, Bahl puso en conocimiento que semanas atrás la Municipalidad “retiró y vendió 1 millón de dólares; el saldo de dicha cuenta a esa fecha era de US$ 1.064.551,78; es decir, prácticamente fue vaciada para atender a otros fines vedados por la normativa vigente, en un mecanismo no habilitado por el empréstito, por lo que hay aquí otra flagrante violación a la normativa vigente, que también podría precipitar en los tipos penales”.

“Por supuesto que esto no es todo. El intendente sigue gastando sin partidas presupuestarias y sin fondos para adquirir tales compromisos. Solo intenta en modo fraudulento dejar deudas impagables a la gestión entrante y obras inconclusas que en un principio tenían financiamiento y hoy por su manejo doloso ya no lo tienen”, remarcó.

Además, indicó que la Municipalidad en los últimos meses “pagó salarios sin abonar la contribución patronal correspondiente”.