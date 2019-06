Bahl: “Este triunfo es de todos los parananeses que decidieron decir basta a un modelo de gestión”

Print This Post

El intendente electo para Paraná, Adán Bahl, aseguró a AIM que el triunfo “es de todos los paranaenses que decidieron decir basta a un modelo de gestión que gobernó de espaldas a la ciudad”. El dirigente peronista destacó la importancia de recuperar la capital y aseguró que trabajará intensamente con el gobernador Gustavo Bordet para hacer la ciudad “un mejor lugar donde vivir”.

El vicegobernador entrerriano logró imponerse en la capital. En el acto que se realizó en su bunker, donde fue el gobernador Gustavo Bordet a festejar el triunfo, Bahl prometió que harán de Paraná “un mejor lugar donde vivir”, y remarcó que será un trabajo articulado con la provincia: “Como sabemos que todos los desafíos no lo lograremos solo decidimos, como corresponde, trabajar codo a codo con nuestro gobernador Gustavo Bordet, quien asumió un compromiso real y certero con los paranaenses”.

“El triunfo es de todos los paranaenses que decidieron decir basta a un modelo de gestión que gobernó de espalda a la ciudad y le dijo que sí podemos manejar el destino de nuestra ciudad entre nosotros”, apuntó.

También, indicó que entienden que estos miles de votos no son un cheque en blanco: “Los paranaenses que hoy nos votaron nos premiarán si hacemos las cosas bien y no lo harán si las hacemos mal. Me comprometo, con todo nuestro equipo, a trabajar diariamente para sacar esta ciudad y que desaparezca la desorganización, corrupción y desidia en Paraná”.

“Es importante que los parananeses hayan confiado en un proyecto, dejando detrás las operetas, recortes y esas barbaridades que, de ninguna manera, torcieron la voluntad de los vecinos y ciudadanos de la ciudad”, fustigó Bahl.

Bordet: “Me pone contento porque, por fin, haremos de Paraná esa capital de provincia”

Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet dijo: “Tuvimos que trabajar mucho. Tuvimos que soportar una campaña sucia como se dio en la capital, pero acá estamos, de pié, ganando claramente”.

“Me pone contento porque, por fin, haremos de Paraná esa capital de provincia. Ya estamos trabajando con Beto todos los días e intensificaremos ese trabajo para que Paraná sea una ciudad de la que estemos orgullosos todos los paranaenses y todos los entrerrianos, porque es nuestra capital. Por eso es el compromiso de trabajar fuertemente y redoblar el esfuerzo”, dijo Bordet.