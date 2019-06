Ballay: “Hasta el día de hoy no se tomó ni un peso de deuda”

Print This Post

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, aseguró a AIM que en este período fiscal el Estado entrerriano no tomó deuda. La provincia “tiene capacidad para endeudarse, y esto lo demuestran los números y los resultados, pero la decisión del gobernador Gustavo Bordet es no tomar la deuda si no resulta estrictamente necesaria”, afirmó el funcionario.

En la reunión de Gabinete, se analizó -entre otros temas- la situación económica del Estado provincial. En ese marco, Ballay apuntó a esta Agencia que la provincia evita endeudarse ya que las tasas rondan el 70 por ciento, por lo que “la situación macroeconómica hace, prácticamente, imposible tomar endeudamiento”.

En ese sentido, señaló que la decisión del gobernador Bordet “se implementó el año pasado donde, por Ley de Presupuesto, se estaba autorizado a tomar 6.500 millones de pesos de deuda y sólo se tomó 600 millones, menos del diez por ciento de la autorización”.

En el presente ejercicio, con junio prácticamente terminado (el primer semestre), “hay una autorización de tomar hasta 3.800 millones de pesos y, hasta el día de hoy no se tomó ni un peso de deuda, fundamentalmente, por la responsabilidad de no endeudarse”, remarcó.

La política económica la definió Bordet “desde el primer día de gestión”, remarcó el contador, quien destacó que esa medida contempla el cumplimiento en tiempo y forma del pago de las obligaciones como los haberes de los trabajadores públicos.

Además, precisó que el límite fija el endeudamiento anualmente en un 15 por ciento respecto de los recursos de coparticipación a municipios y se proyecta cerrar el 2019 “con un seis por ciento y en los próximos tres años por debajo del cinco por ciento, lo que habla a las claras que la provincia tiene capacidad para endeudarse (y esto lo demuestran los números y los resultados), pero la decisión del gobernador es no tomar la deuda si no resulta estrictamente necesaria”.