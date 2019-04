Bariloche: Lograron un rÃ©cord mundial con una barra de chocolate de 200 metros

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Dos toneladas de puro chocolate y más de 300 kilos de frutos secos, pasas, coco y cereales conformaron hoy la barra más larga del mundo con 200 metros, en pleno centro de la ciudad. El plato fuerte de la Fiesta Nacional del Chocolate, donde fueron protagonistas 150 maestros chocolateros y miles de espectadores que esperaban con ansias deleitar la exquisitez recién elaborada.

Cerca de las 19, los hacedores del clásico barilochense, junto a numerosos ayudantes de la Escuela de Hotelería de la ciudad, pusieron en marcha la magia de una gran fábrica de chocolate al aire libre. Mientras el sol caía, se escuchaban aplausos, se respiraba el aroma dulce y se veían las enormes sonrisas de los más pequeños que, expectantes, miraban concentrados cómo tomaba forma la barra de chocolate más larga del mundo. Una gran puesta en escena que se extendió por alrededor de una hora, cuando finalmente se distribuyeron más de 25 mil porciones de chocolate amargo, con leche, blanco y relleno.

“Estamos muy contentos, confiamos plenamente en que el éxito de este tipo de eventos en la ciudad funciona por la sinergia entre el sector público y privado, las chocolaterías más importantes operando y profesionalizando la propuesta con un gran apoyo del Estado”, resaltó Lucio Bellora, el director de la Fiesta, en diálogo con La Nación. Y agregó: “La idea de este año fue hacer algo más interactivo e integral, que sea protagonista el chocolate a través de los ojos de los chicos”.

Consultado sobre la elaboración de la barra de chocolate Bellora explicó que se trata de un proceso muy complejo debido a que la temperatura de la materia prima debe ser exacta. “Se usan templadores móviles y una mesa especial con varillas que contiene el chocolate para poder darle forma, es un trabajo arduo ya que se hace al aire libre y la temperatura del ambiente también influye”, detalló. Por suerte, el clima acompaño con poco más de 15 grados.

Mini vacaciones

Con un 85 por ciento de ocupación y más de 20 mil pasajeros provenientes del interior del país y los vecinos países de Chile, Uruguay y Brasil, la ciudad de San Carlos de Bariloche dio ayer inicio a las mini vacaciones de Semana Santa. Shows infantiles, huevos de Pascua gigantes y coloridos conejos para sacarse fotos, son solo algunas de las propuestas interactivas que sorprendieron a turistas y residentes en esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate.

Gastón Burlón, secretario de Turismo y Producción del Municipio, aseguró en diálogo con La Nación que el evento creció desde su primera edición en 2012 tanto en cantidad de gente como en actividades. “Cumplimos con el objetivo inicial, que es que la Fiesta del Chocolate sea una fiesta convocante, la gente elige venir a la ciudad por esta propuesta”, resaltó.

Además de la gigantesca barra de chocolate que se estima tuvo un costo aproximada de 1,5 millones de pesos, ayer unas 7 mil personas presenciaron el show infantil de Topa en el Centro Cívico. Y a lo largo de siete cuadras por calle Mitre, el Paseo del Chocolate ofrecía en diferentes estaciones propuestas que van desde maquillaje artístico hasta choco marbling, la entrega de 10 mil huevos de Pascua y un espacio de Ciencia Chocolatosa que comenzará a funcionar mañana para que los más chicos experimenten con el gran atractivo de esta fiesta que se extenderá hasta el próximo domingo.

Silvana Martini, proveniente de Ingeniero Luiggi en La Pampa, aseveró que “es monumental el trabajo que se ha realizado para recibir a la gente en la Fiesta”. Mientras aguardaba para ver la elaboración de la barra, indicó que llegaron junto a sus hijos de 3 y 7 años especialmente para el evento. “Vinimos por la promoción y los chicos están felices, es una maravilla todo, sólo nos faltó la nieve”, aseguró entre risas.

Por su parte, Natalia Añual, una de las chocolateras de Rapa Nui contó que es una gran emoción poder volver a compartir con sus hijos esta propuesta desde hace 8 años. “Yo me formé en las chocolaterías, no estudié, fui aprendiendo el oficio y realmente me encanta lo que hago”, reveló minutos antes de comenzar el proceso de elaboración de la barra.