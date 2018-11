Basso: “La perspectiva de género es el primer eje de la ESI, y no es una ideología”

Connect on Linked in

Victoria Basso, docente integrante de la Red Interescuelas de Educadorxs en Defensa de la Educación Sexual Integral (ESI), dialogó con AIM en el marco del repudio de distintos sectores a las directivas de una supervisora de educación secundaria en Villaguay. La profesional había sostenido que la ESI no contemplaba “la ideología de género ni el lenguaje inclusivo”, y que la línea de género es una “variante” que no tiene aval científico ni legal. “Entendemos claramente que se está incumpliendo con un derecho. El concepto y la categoría de género existe, les guste o no a muchísimas personas”, dijo Basso a esta Agencia.

Los dichos de la supervisora Irma Nélida Jorge causaron repudio desde distintos sectores. Pero uno de los rechazos más contundentes lo realizó la Red Interescuelas de Educadorxs en Defensa de la ESI, cuyo comunicado cosechó numerosas adhesiones, entre ellas, la de Graciela Morgade, una de las grandes impulsoras de la ESI en Argentina. Ante la gravedad de hecho, una de las primeras cosas que advirtió Basso al comenzar al entrevista con esta Agencia fue que los dichos de Jorge no fueron una declaración ni un comunicado, sino directivas concretas: “Una directiva es aquello se mandan a los profesores para decir cómo deben actuar las escuelas. Las directivas de la supervisoras llegan en cadena como llegan muchos mails de distinas instituciones”.

—¿Cuál fue el cuestionamiento principal que ustedes realizaron?

—Entendemos claramente que el contenido de estas directivas atenta contra lo que dice la Ley 26.150 (de la ESI). Por eso decidimos, a través de un comunicado, poner de manera visible tanto a la comunidad de Villaguay como al CGE, que se está incumpliendo con Leyes nacionales. El órgano máximo de la educación en nuestra provincia (el CGE) es el que debe controlar las acciones y directivas de los supervisores de zona.

—¿Esto habla de una falta de implementación de la ESI en las escuelas?

—Si una supervisora no sabe cuáles son los lineamientos curriculares ni qué es la perspectiva de género, evidentemente las capacitaciones del CGE, que por otra parte no sabemos cuántas hubo, no fueron las correctas. Porque a 12 años (de la vigencia de la Ley ESI) tenemos que estar explicando cuáles son los fundamentos de la ciencia que la acredita. Tal y como nosotros lo exponemos en el comunicado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto y la categoría de género existen, les guste o no a muchísimas personas.

La ESI en las escuelas entrerrianas

—¿Cómo evalúan ustedes la presencia de la ESI en las escuelas entrerrianas?

—Nosotros estamos en constante comunicación con otras localidades aledañas a Paraná, o puntos como Villaguay y Concordia, que también tienen docentes agrupados por la ESI, que se han formado en la defensa de este derecho. Y la implementación es muy escasa. En Paraná, por ejemplo, tiene alrededor de 500 escuelas. Dentro de la Red, no logramos contar mas de 15 o 20 escuelas con ESI. Y de esta cantidad, no todas tienen un espacio específico ni la misma mirada. Esto lo sabemos por colegas que comparten espacios con nosotros. Pero, al margen, la cantidad no es ni siquiera un 10 por ciento de lo que debería ser.

—¡Y en el resto de la provincia?

—En el resto de la provincia no hay mejores novedades. Si en Paraná, que es la capital de la provincia, donde además también está la sede del CGE, no hay una implementación completa de la Ley, evidentemente en el resto de la provincia tampoco sucede.

—¿Por qué algunas sí y otras no?

—Es una cuestión de voluntad política. De los directivos y los supervisores, como en este caso sucedió en Villaguay donde se están dando órdenes claras de cómo tienen que implementarse los contenidos. Hay muchísima resistencia por parte de los directores y también del colectivo docente que en estos años no se ha formado. Porque desde el CGE evidentemente tampoco se ha propuesto mucha formación. ¿Cómo se puede enseñar de algo que se no se sabe? Hay que contemplar que, tal vez, nadie está entendiendo que se está incumpliendo con un derecho. Los abordajes no respetan los lineamientos curriculares. El hecho de que la institución adapte los contenidos al ideario no es ir en contra de las leyes o los contenidos que ya existen dentro de la ESI, y que pueden ser revisados por todas las personas en la página del programa ESI del Ministerio de Educación. Adaptarlos, significa que yo, en vez de llamarlo ESI, puedo hacerlo con otro nombre, o que lo puedo trabajar de manera transversal o en talleres de acuerdo al horario o la modalidad de la institución. Pero eso no significa pasar por alto tanto los lineamientos como los ejes propuestos para el abordaje de la ESI, y que están desde 2008. Adaptarlo a mi ideario no es decir que la homosexualidad es una enfermedad.

Más cuestionamientos en Villaguay: “ESI hay una sola”

Por otra parte, Basso recordó que la semana pasada, también en Villaguay, se anunció una capacitación para el 22 de noviembre, titulada Docentes por la Vida. Allí asistirán profesionales de la educación “a formarse en la postura religiosa sobre la educación sexual, que niega derechos y desinforma acerca de los verdaderos propósitos de la ESI”, según destacó la Red en un comunicado donde también se afirmó: “ESI hay una sola”.

“Pero nosotros no cuestionamos esta capacitación, sino el hecho de que la Dirección Departamental de Escuelas de Villaguay recomiende y avale esta capacitación cuyo contenido está en contra de la Ley de la ESI”, aclaró Basso. “Cuando desde la Departamental recomienda o avala una actividad, automáticamente el CGE lo toma como antecedente cultural y otorga puntaje. O sea que el Estado está avalando capacitaciones que van en contra de una Ley”, agregó.