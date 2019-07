Beneficiarios Anses podrán cobrar y pagar en Entre Ríos Servicios

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Mediante un convenio entre Plus Pagos –la empresa que gerencia las bocas de Entre Ríos Servicios– y la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) los prestadores que perciban aportes sociales podrán recibir los ingresos y pagar obligaciones en la red de este sistema financiero. Para acceder deberán realizar un trámite ante el organismo nacional.

Este acuerdo es el segundo en su tipo en el país, informó Plus Pagos, que gerencia las corresponsalías bancarias en la provincia con la marca Entre Ríos Servicios. “De esta manera, todos los beneficiarios de la Seguridad Social tienen una opción más para percibir sus prestaciones de forma más sencilla y segura”, se indicó.

Las prestaciones comenzarán a partir de este mes para los beneficiarios que opten por cobrar sus prestaciones de Anses a través de los locales de Entre Ríos Servicios. Para esto Plus Pagos dispondrán de una clave virtual única (CVU) que asegura “la interoperabilidad entre cuentas bancarias y digitales, y podrán realizar todo tipo de operaciones, como pagar impuestos, efectuar recargas telefónicas y de tarjetas de transporte y hacer transferencias entre personas”, se detalló.

También indicó que se podrán efectuar compras con código QR en más de 10.000 comercios habilitados o acercarse a las más de 1.200 agencias de Entre Ríos Servicios a realizar una extracción inmediata “sólo con su teléfono móvil y sin necesidad de contar con una tarjeta de débito”, describieron.

“Estamos orgullosos de poder sumar nuestros servicios a la Anses para fomentar la inclusión en el sistema financiero del sector no bancarizado de la sociedad. Plus Pagos no cobrará arancel alguno a los usuarios por las operaciones alcanzadas por el convenio; lo vemos como una oportunidad de cultivar vínculos con diferentes actores que de esta manera se incorporan al sistema financiero”, explicó el Gerente General, Alberto Murad.

Los beneficiarios podrán cobrar sus prestaciones en Entre Ríos Servicios a través de un trámite que puede realizarse en el sitio web del organismo, www.anses.gob.ar, ingresando a “MI ANSES” con su Clave de la Seguridad Social, sección Cobros, por teléfono llamando al 130 o personalmente en cualquier oficina de Anses.