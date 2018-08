Print This Post

La palta o aguacate, como se la conoce en muchas partes del mundo, pertenece al grupo de los llamados “súper alimentos” y cuenta con muchos beneficios para la salud. A continuación hablaremos sobre qué es el aguacate, las calorías de la palta y todo lo que necesitas saber para aprovecharla al máximo.

Qué es el aguacate

El aguacate o palta es el fruto del árbol que lleva el mismo nombre. Se caracteriza por su sabor suave y fresco. Su cáscara es un tanto rígida y dura. En su interior, se puede apreciar su pulpa que es compacta y cremosa de un agradable tono verde. En el centro se encuentra una sola semilla que, por lo general, es de gran tamaño y forma redonda.

¿Cuáles son los beneficios de la palta?

Los aguacates son unos frutos muy nutritivos. Contienen una gran variedad de nutrientes que incluyen un grupo de más de 20 vitaminas y minerales. En una sola porción de 100 gramos 83 onzas) de palta, se encuentra la vitamina K con un 26 por ciento del valor diario recomendado, los folatos o vitamina B12 con un 20 por ciento del valor diario requerido (VDR), vitamina C, con un 17 por ciento del VDR, potasio con el 14 por ciento del VDR, vitamina B5 con un 14 por ciento del VDR y pequeñas proporciones de cobre, hierro, zinc, fósforo, y vitamina A, B1, B2 y B3.

¡Todo esto en tan solo 100 gramos!

Una porción de palta contiene más potasio que un plátano. El potasio es el que contrarresta los efectos del sodio y ayuda a mantener la presión arterial en niveles estables. Inclusive cuenta con ácidos grasos monoinsaturados que promueven una excelente salud cardiovascular.

¿Cuántas son las calorías de la palta?

Las calorías de la palta o aguacate, cada 100 gramos, son aproximadamente 160. Es decir que tiene la misma cantidad que una patata o una batata de tamaño chico. Esto significa que, si bien el aguacate siempre tuvo muy mala prensa con respecto a la cantidad que hay que comer para no engordar, pues todos decían que la palta engorda, no influye en el requerimiento calórico diario en un gran porcentaje. Esto ocurrirá siempre y cuando no te excedas en su consumo.

¿Cómo se puede consumir el aguacate o palta?

Existen varias maneras de comer palta. Puedes cortarla en cubos, rociarla con limón y ponerle una pizca de sal, también puede formar parte de riquísimos smoothies si la combinas con otras frutas o, por qué no, puedes preparar una deliciosa receta de aguacate.

Luego de leer esto no quedan dudas de por qué la palta o aguacate es tan apreciada por todo el mundo y pertenece al grupo de los llamados súper alimentos.

Aprovecha todos los beneficios de la palta y consúmela cada vez que puedas.

Fuente: este post proviene de Las Plantas y sus Usos