Bloque PJ del Senado debate si oficializan interbloque con el kirchnerismo

Hay voces divididas dentro de la bancada que abandonó Miguel Pichetto. Este martes al mediodía se discutirán todas las propuestas. Por el momento, ningún senador manifestó su voluntad de irse con el rionegrino.

El bombazo de la candidatura de Miguel Pichetto como vicepresidente de Mauricio Macri generó un cimbronazo en el bloque Justicialista del Senado que, hasta el próximo martes 18 cuando se reúna al mediodía, continúa sin definiciones sobre el futuro en su conducción y su alineación o no con otras bancadas.

La renuncia del rionegrino, quien ahora conformará su propio monobloque -sin nombre todavía- y se moverá en sintonía con el Gobierno, abrió un debate puertas adentro de la tropa peronista. Hay quienes piden mantenerse sin cambios y designar un nuevo presidente -suena el nombre del cordobés Carlos Caserio-, más allá de las estrategias conjuntas que puedan realizar con otros bloques.

En cambio, otros pretenden sumar fuerzas con el resto de la oposición y quieren confluir en un interbloque con el Frente para la Victoria, donde se encuentra Cristina Kirchner, también candidata a la vicepresidencia. En ese espacio invitarían al porteño Fernando “Pino” Solanas, la rionegrina Magdalena Odarda y la puntana Eugenia Catalfamo.

Desde 2015, pero con más intensidad a lo largo de estos dos últimos años, Pichetto había logrado mantener a todo el bloque junto, salvo las fugas en noviembre del año pasado de los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin -que estarían ahora dispuestos a volver-. Rápidamente las remedió en ese momento con un ingreso al ex Argentina Federal de las dos senadoras santiagueñas que responden al gobernador Gerardo Zamora. La incorporación no fue porque sí, sino que tenía un motivo: el Consejo de la Magistratura.

Amigo personal de Pichetto, el entrerriano Pedro Guastavino reveló que éste lo llamó para comunicarle su decisión personal, algo que él no esperaba que pudiera pasar. En declaraciones a un medio de su provincia, “Pemo” aclaró que no lo acompañará y se quedará dentro del bloque Justicialista. Pese a ser uno de los más cercanos al rionegrino, no descartó la idea de confluir con el kirchnerismo.

No así se expresó este viernes Rodolfo Urtubey, otro de los que era del círculo cercano a Pichetto, quien en declaraciones a AM 750 remarcó: “Nosotros compartíamos una visión política que era ni Macri ni Cristina…pero ni Macri ni Cristina. Por eso no estoy de acuerdo con la decisión que tomó. Tampoco la conversó conmigo. Fue una decisión muy personal e individual”. Con el “ni Cristina”, se presume que el hermano de Juan Manuel Urtubey, candidato a vice de Consenso Federal 2030, claramente no está dentro de esas voces que piden una alineación oficial con los K.

En ese sentido, opinó que “el bloque debe continuar con su identidad e independencia. Yo con un grupo bastante numeroso de senadores vamos a proponer el día martes esto. Vamos a ver qué es lo que opinan otros compañeros del bloque sobre este tema. Algunos hablaron de interbloque, otros hablaron de hacer un solo bloque. Veremos cuál es la visión mayoritaria”.

Por su parte, el formoseño José Mayans, vicepresidente del bloque y quien ya había protagonizado varios cruces con Pichetto, salió sin medias tintas a hablar de traición y lo llamó un “infiltrado”. Es, sin dudas, uno de los cabecillas que aspiran a funcionar con el FPV-PJ. Y habrá que ver con qué ánimos se presentará el próximo martes, cuando ya hayan pasado las elecciones en su provincia, donde apoya al eterno Gildo Insfrán, uno de los gobernadores que defiende la fórmula de los Fernández.

Tras la noticia, el único que salió por Twitter a apoyar a su exjefe de bloque fue Carlos Saúl Menem, quien no se sabe si concurrirá el martes, ya que viene a la Cámara alta solo en caso de sesiones. En tanto, un día después de la novedad, algunos de los senadores del bloque se reunieron y ratificaron su condición de oposición.

Así las cosas, en principio, parecería que Pichetto no arrastraría junto con él al grupo que tenía más cercano. Pero, ¿dónde se posicionará el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio? Tal como dijimos, el rionegrino conformará un bloque unipersonal, que hasta el momento no se integrará al interbloque oficialista.

No resultó poco llamativa la presencia de la senadora Lucila Crexell durante la conferencia de prensa que brindó Pichetto en el Salón Eva Perón luego del anuncio. El apoyo de la neuquina se suma al de su par Guillermo Pereyra, que compartió el pre-coloquio de Idea con Macri y Pichetto y elogió la fórmula. También manifestó su beneplácito el salteño Juan Carlos Romero, titular del interbloque Parlamentario Federal, que suele acompañar en las votaciones a Cambiemos. Desde el entorno de Pichetto, y ante la consulta de este medio, no confirmaron la posibilidad de que el senador se sume dentro de este espacio.

Fuente: Parlamentario