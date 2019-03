Bordet afirmó que se abonará desde marzo un incremento salarial “significativo” para los docentes

Print This Post

Al dejar inaugurado el Ciclo Lectivo 2019 en Hasenkamp, el gobernador Gustavo Bordet garantizó a los docentes un incremento salarial desde marzo mientras continúa el diálogo con los gremios por la recomposición salarial.

“Conscientes de que estamos sufriendo un profundo proceso de deterioro del salario real, fruto de la mala implementación de la política económica, daremos un significativo aumento en marzo. Tengo plena certeza y seguridad, porque está en nuestra vocación, que llegaremos a un acuerdo porque así nos lo merecemos todos, fundamentalmente los maestros y nuestros profesores, y toda la comunidad educativa que trabaja en Entre Ríos”.

“En el inicio de este ciclo lectivo quiero transmitirle un muy especial agradecimiento a todos los docentes, no sólo de Hasenkamp, sino de toda la provincia, porque no hay tarea más noble que la de educar a nuestros niños. Lo digo también como docente que fui durante 14 años y que me tocó atravesar momentos realmente difíciles allá por los años 2000, 2001, en la educación; y también lo digo como hijo de educadores y de una maestra rural que durante toda su vida dio clases en distintas escuelas”.

El mandatario, acompañado por el intendente Juan Carlos Kloss, dio inicio al Ciclo Lectivo 2019 en la provincia, con un acto que se realizó en la escuela primara Nº 71 Pedro Goyena, la única primaria pública de esta localidad del departamento Paraná.

Para Bordet, “el reconocimiento tiene que hacerse efectivo a través de una retribución y a través de un salario justo. Y mi gestión quiere que todos los docentes de la provincia tengan un salario y una retribución justa como se merecen. Para eso vamos a trabajar en paritarias con las organizaciones gremiales para ponernos de acuerdo en que la retribución de nuestros docentes sea la más justa posible”.