Bordet descalificó la lucha de Gualeguaychú y generó un fuerte malestar en ambientalistas

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, calificó la lucha del Gualeguaychú contra la instalación de la planta de pasta de celulosa como un conflicto “estéril”. Las declaraciones fueron repudiadas por activistas, quienes señalaron a AIM que el mandatario entrerriano “privilegia los negocios sobre la salud de la población”.

En la inauguración del Consulado de Uruguay en Paraná, Bordet repasó lo que consideró puntos de unión entre los países limítrofes y, en ese marco, calificó el conflicto binacional por la instalación de la planta de pasta de celulosa en la margen del río Uruguay en la República Oriental del Uruguay (ROU) como “desafortunado y estéril”.

“Siempre tuve una posición claramente definida a favor de no cortar los vínculos y puentes, sino tender lazos de unión”, dijo el gobernador, quien recordó que en ese momento se conformó (entre los intendentes de las dos riberas) el Comité para la hidrovia del río que tenía como objetivo el dragado del cauce de agua, “pero era mucho más que eso; era un espacio para reunirnos porque no podíamos permitir que se corten las relaciones bilaterales entre dos pueblos. No podíamos permitir estar separados por una disputa absolutamente estéril y esto nos permitió generar lazos de confianza entre intendentes uruguayos y argentinos”.

El discurso de Bordet generó un fuerte malestar en Gualeguaychú, principal ciudad de la costa argentina afectada por la planta de pasta de celulosa.

Lupi: “Se frenó la instalación de otras plantas”

Al respecto, Oscar Lupi, activista del Foro Ambiental de Gualeguaychú, indicó a esta Agencia que la posición de Bordet “no sorprendió, porque sabemos cuál es su posición y la dejó clara cuando promovió la derogación de la Ley provincial de la madera, facilitando la exportación de rollizos a las pasteras”.

Además, indicó que la lucha “no fue estéril, ya que lo que no evalúa Bordet es todo el movimiento ambiental que se desarrolló alrededor de la lucha contra la pastera nunca visto en la región y, además, se impidió que se siga implantando sobre el río Uruguay (específicamente frente a Gualeguaychú) las otras plantas que se querían instalar”.

“La lucha sigue y va a seguir porque, realmente, los empresarios siguen insistiendo y el movimiento popular sigue existiendo, es decir, esto no se va a abandonar”, indicó.

Veronesi: “Se debe encarar un diálogo que beneficie a la población y a los ciudadanos”

Por su parte, Juan Veronesi, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag) dijo a esta Agencia que Bordet “vibra en otra onda de la que vibran los pueblos de la cuenca del río Uruguay que defienden la vida y los recursos naturales, que son del pueblo antes que de las corporaciones extranjeras”. En ese marco, consideró que el gobierno provincial debería “encarar un diálogo que beneficie a la población y a los ciudadanos y eso no se está dando, ya que sabemos que Bordet hace algunos esfuerzos pero hace omisiones muy graves, ya que se deja guiar por intereses económicos”.

“Que Bordet diga que la lucha fue estéril es, justamente, situarse del lado opuesto a lo que reclaman los pueblos”, remarcó el ecologista, quien consideró que el gobernador “está en una sintonía distinta”, ya que defiende los intereses de las corporaciones y privilegia los negocios a la salud de la población.

Para el activista, el gobernador “no capta lo que la población quiere, que es una vida sana y usar los bienes comunes para los argentinos antes que para las corporaciones extranjeras que se llevan todo y dejan contaminación”.

“Acá, de ninguna manera es estéril la lucha que se llevó adelante. Las acciones gubernamentales sí lo fueron en el último período, salvo las que realizó el municipio de Gualeguaychú, que entiende la lucha ambiental de la ciudad y se jugó para impedir el uso del glifosato, que muchos se callan la boca y el gobierno provincial impulsa Decretos a favor de los productores, cuando debería ser sagrado el mandato del gobernante de mantener el mayor diálogo sincero entre ciudadanos, gobernantes y productores como así también entre ciudadanos, empresarios y el gobierno, para dar en la tecla de lo que es el bien mayor y para erradicar del país la pobreza que es vergonzosa, que es culpa de todos los que han gobernado en los últimos 30 años”, indicó.