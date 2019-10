Bordet en un encuentro de la Asociación Cristiana instó a pensar como Nación

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El gobernador Gustavo Bordet se pronunció hoy por repensar las variables económicas poniendo al ser humano en el centro de la escena. “Si un gobierno no mejora la calidad de vida de los ciudadanos ni forja un futuro mejor, habrá fracasado en su cometido”, expresó el mandatario.

Así lo hizo saber al dejar inaugurado el XVIII Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social, organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes (Ymca).

Desde la sede de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, el gobernador dijo que “estar hoy aquí en un ámbito de pensamiento, de reflexión, resulta muy importante, sobre todo porque son tiempos donde necesitan afirmarse valores en nuestros jóvenes, en nuestros dirigentes, que de algún modo proyecten las posibilidades que tiene nuestra sociedad de superar antinomias estériles, que nos hagan crecer como Nación”.

Luego hizo un reconocimiento a la Ymca por el trabajo que realiza en Entre Ríos: “Hace muchos años que tenemos un vínculo con la institución, como intendente de Concordia comenzamos a trabajar en distintos proyectos que se están ejecutando y tenemos un ambicioso proyecto educativo para llevar adelante que con mucha decisión encararemos en esta gestión que me toca desempeñar por cuatro años, a partir de diciembre”.

Más adelante, señaló que “resulta importante para una provincia como Entre Ríos tener jóvenes en distintas ciudades que estén comprometidos a través de su accionar con cuestiones que tienen que ver con desarrollo, pero también con superar situaciones que hoy nos duelen en nuestra sociedad; y en este sentido la Asociación Cristiana siempre ha tenido una mirada humanista, poniendo a la persona en el centro de la escena; y esto no es una tarea menor”.

Mencionó luego las Jornadas de Pastoral Social que se realizaron días atrás en Paraná, “donde se pone en valor conceptos como la economía popular, que es la economía de todos los días, la que se siente, la que cada familia genera y por otro lado también es la que repercute en su vida cotidiana. Las formas de vincular en redes a las personas para poder sortear dificultades resulta relevante, son esos puentes que hay que tender, de los cuales nos habla el Papa Francisco”.

“En tiempos donde todo se reduce a análisis macroeconómicos, que son importantes, que tienen relevancia, también hay personas que todos los días sienten el efecto de esas medidas, que a veces como una entelequia se denominan mercados”, agregó Bordet.

En ese marco, entendió que “es importante repensar estas variables económicas, poniendo a las personas, al ser humano, en el centro de la escena, porque si no todas las decisiones que tomamos quienes tenemos responsabilidad de gobierno resultan estériles, porque si no sirven para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, si no sirven para forjar mejores ciudadanos, claramente habremos fracasado en nuestro cometido, por más que esas variables macroeconómicas funcionen bien”.

Por último, destacó la importancia de estas jornadas, porque “este pensamiento crítico, esta mirada a través de las conclusiones, a quienes tenemos responsabilidades, a veces nos hacen corregir rumbos y otras veces reafirmar conceptos”.

Iniciativa

Por su parte, el secretario general de la Ymca, Norberto Rodríguez, apuntó que “la Asociación Cristiana de Jóvenes está en Entre Ríos; estamos avanzando en un proyecto muy importante en Concordia para tener una sede en un lugar privilegiado de la ciudad, que va a ser ese punto de partida para la extensión de la Asociación Cristiana de Jóvenes, no solamente en Entre Ríos, sino en la Mesopotamia”.

Respecto al congreso, comentó que se programaron “varias charlas. El tema central es deudas de la política con la sociedad y también se hablará de educación, de salud, de trabajo y de todo aquello que tenga que ver con el bien común. Esta es la jornada XVIII que hacemos de manera ininterrumpida a través de los años y lo que queremos es contribuir a aportar a la reflexión de los participantes. Crear espacios de encuentro, de diálogo, tratar de juntos hacer posible una Argentina más inclusiva”.

Párrafo seguido, expresó: “Es un momento muy particular de la vida nacional y nosotros somos conscientes, como parte de la sociedad civil, que tenemos que hacer nuestro aporte así que es un gusto esta realización que confiamos saldrá bien. Y agradecemos muy especialmente al gobernador Gustavo Bordet el esfuerzo de haber llegado hasta acá para hacer esta inauguración. Es un privilegio porque además de contar con el funcionario, también contamos con el amigo, y cuando se conjugan las dos cosas: la amistad y el funcionamiento articulado se produce un coctel muy positivo, muy virtuoso”.

Bajo el lema, Deudas de la Política con la Sociedad: Educación, Salud, Trabajo y Hábitat, el congreso reunió a jóvenes cristianos de todos el país y de Entre Ríos. Junto al mandatario, también estuvo presente el senador provincial Ángel Giano

La Young Men’s Christian Association (Ymca), conocida en algunos países latinoamericanos como Asociación Cristiana de Jóvenes, es un movimiento social juvenil ecuménico. Por sus actividades se puede identificar como una de las mayores y más antiguas ONG. A nivel internacional está integrada por más de 120 organizaciones nacionales autónomas repartidas por los cinco continentes.