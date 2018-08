Bordet logró que la Legislatura habilite el desdoblamiento electoral.

Print This Post

La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de Ley el proyecto que habilita al Ejecutivo a desdoblar las elecciones, registró AIM. La modificación fue considerada como “parcial” por la oposición. El texto quedó a disposición del Ejecutivo para su promulgación.

Sin el apoyo del kirchnerismo, Bordet consiguió que la Legislatura apruebe una insípida reforma electoral, que le delegará la facultad para definir la fecha de las elecciones provinciales, por lo que se podrá convocar con las nacionales o el segundo domingo de junio y se fija que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) para candidatos municipales, comunales, de juntas de gobierno y provinciales deberán celebrarse el segundo domingo de abril.

En el hemiciclo, los diputados kirchneristas centraron sus críticas en dos ejes: los costos electorales y la posibilidad de que el desdoblamiento beneficie a la coalición Cambiemos. Fue el diputado Pedro Báez quien precisó: “El Gobierno nacional se desploma y la figura del presidente es una mochila de plomo en la boleta por eso nos pidan una Ley para darle ventaja electoral a Cambiemos en Entre Ríos”.

Ene ese marco, el legislador afirmó que también no conviene desdoblar los comicios porque “no será bueno, porque la provincia necesita insertarse en un proyecto nacional productivo y de desarrollo, que le devuelvan las cosas que le sacaron”.

Por su parte, los interbloques de Cambiemos apoyaron el texto pero advirtieron que la norma es incompleta, ya que no implica una reforma política y electoral como había prometido el gobernador Gustavo Bordet. Fue la diputada María Alejandra Viola quien defendió el apoyo del bloque de Cambiemos al proyecto que desdoblará las elecciones, ya que remarcó que considera importante que sea el gobernador quien fije cuándo es más conveniente que se realicen los comicios provinciales, pero aclaró: “Entiendo que los números de la provincia están ajustados y es él quien los tiene que alinear”. Sin embargo, apeló a la racionalidad del Gobernador si los números no dan.

En ese marco, el radical Sergio Kneeteman apuntó que el interbloque elevará un proyecto de reforma electoral completo: “Sigue pendiente que no saque de la boleta sábana y nos ponga en otro modelo de elección más moderno, acorde al tiempo histórico que nos tocan vivir”. Además, dijo que también se debe avanzar en los modos de financiamiento de la política.

Más allá del apoyo, el diputado aclaró que no considera prudente que los entrerrianos deban acudir cuatro veces a las urnas: “Nosotros decimos que pondremos la fecha consensuada, como correspondes de la Legislatura. No le daremos la facultad al gobernador, porque no les corresponde. Tendremos, seguramente una elección adelantada. Convend´ria mucho ma´s que sean conjuntas, pero todavía podrá convocar a elecciones conjuntas (por el costo, lo que implicará para una provincia fundida) y lo que significará para los entrerrianos que le pediremos que vayan a votar cuatro veces al año”.