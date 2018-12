Bordet: “No somos responsables del fracaso del Gobierno nacional”

Print This Post

Durante el acto en el club Echagüe de Paraná que reunió funcionarios, dirigentes y militantes de toda la provincia, el gobernador Gustavo Bordet se posicionó de cara a las elecciones 2019 y se diferenció del gobierno de Mauricio Macri. “Tenemos que salir a decirle a los vecinos que no podemos seguir por este camino de políticas de ajuste, que hay futuro por delante para poder completar esta obra de gestión durante cuatro años más”, dijo el mandatario provincial.

La apertura del acto que se llevó a cabo en horas de la mañana de este sábado en el club Echagüe de Paraná, estuvo a cargo del vicegobernador, Adán Bahl, quien durante su discurso destacó el “esfuerzo de la provincia” por mantener políticas sociales destinadas a los sectores más vulnerables “teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa el país”.

Antes de Bordet, hablaron representantes de distintos sectores sociales de la provincia, entre los que se destacaron deportistas, pequeños y medianos productores y educadores entrerrianos.

Al tomar la palabra, el gobernador agradeció a los “cientos de compañeros que quedaron afuera del estadio”, al tiempo que aseguró que el encuentro al que asistieron gremios como la Uocra y Luz y Fuerza, tuvo como objetivo “poder escucharnos, mirarnos a la cara e intercambiar posiciones: “Porque nunca fue un gobierno de sordos, sino que siempre se generaron espacios para escucharnos y aceptar las diferencias que se plantean de todos los sectores”, dijo.

Bordet destinó gran parte de su discurso para hablar de la educación pública y del rol de los maestros entrerrianos. En este sentido aseguró: “Estamos orgullosos de nuestros maestros que dan clases todos los días y educan a nuestros hijos”.

“Desde que asumí, escucho hablar a dirigentes de la oposición y decir que para Entre Ríos la Uader es una carga muy pesada porque causa desequilibro fiscal. Pero yo no comparto en absoluto esa idea porque en tres años pudimos tener equilibrio fiscal y mantener la Universidad con 25 mil alumnos que se educan allí”, disparó el mandatario entrerriano.

Al respecto, aseguró que “si no existiera la Universidad Autónoma de Entre Ríos, muchos estudiantes estarían buscando su horizonte en otras provincias, sintiendo el desarraigo, y cientos de profesores sin poder dar sus cátedras”, y agregó: “Ojo, que no vaya a ser que quienes pregonan el cambio quieran venir a cerrar universidades a Entre Ríos. Nosotros no lo vamos a permitir, porque sé lo que es la educación pública. Tuve la suerte de caer en la escuela primaria, secundaria y la universidad pública, y gracias a ello superé grandes obstáculos en la vida”.

Además, puso de relieve la actividad llevada adelante por los miles de emprendedores entrerrianos, “muchos de los cuales son sustento de nuestras familias”, como así también a quienes están dentro de la economía social y a las cooperativas, que “refuerzan los lazos solidarios”: “Cómo no vamos a acompañarlos cuando tenemos un Estado nacional que se entregó a los mercados; mercados que nunca garantizaron la equidad social”.

Bordet también agradeció a los trabajadores de la salud: “A todas las enfermeras y enfermeros, y a los médicos que se preocupan por la salud de nuestros niños y ancianos, y garantizan que el Estado esté presente cuidando a nuestra población”.

Rodeado de funcionarios, el gobernador también hizo hincapié en el plan de obra pública que lleva adelante la provincia, y remarcó que gracias a ello “se ha generado empleo y mejorado la calidad de vida de nuestra gente; se ha logrado un mejor progreso y una mayor conectividad”.

“Pero no alcanza solo con las obras si los entrerrianos no tienen trabajo o viven con sueldos que no les alcanzan para llegar a fin de mes. Por ello, trabajamos para que haya inclusión social, porque los trabajadores son la columna vertebral de nuestro movimiento nacional justicialista y quienes ponen el hombro para sacar adelante a nuestra provincia”, sostuvo.

En otro tramo de su intervención, Bordet recordó los hechos ocurridos durante diciembre de 2001: “Ayer se cumplieron 17 años de las trágicas muertes durante el gobierno de la Alianza, y pensaba que ese país se gobernaba con las mismas políticas neoliberales que nos gobiernas hoy”, comentó y añadió: “Este año terminamos de pagar los bonos federales que nos dejó esa pesadísima herencia del gobierno, por ello tenemos el deber de mantener nuestras políticas públicas”.

Para finalizar, remarcó la situación inédita desde el retorno de la democracia de tener que gobernar la provincia con un gobierno nacional de distinto color político, y si bien aseguró que “se vivieron momentos angustiantes”, afirmó que entendió “que había que gobernar con las instituciones”.

“Este fue un ejercicio democrático muy interesante. Demostramos que se pueden hacer las cosas bien sin despedir a nadie, llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo de la economía social y con incorporar a los sectores que más necesitan, realizar obras públicas y tener equilibrio fiscal”, expresó.

“No somos la misma cosa”, dijo Bordet diferenciándose así del gobierno conducido por Mauricio Macri e insistió: “No somos responsables del fracaso del Gobierno nacional, nosotros no cogobernamos. Que se hagan cargo del desastre que están haciendo y que insisten en decir que es el buen camino”.

En clara referencia a las elecciones 2019, el mandatario entrerriano instó a “salir a decirle a todos los entrerrianos que no podemos seguir por este camino, y que estas políticas de ajuste no pueden aplicarse en la provincia”. “Nosotros somos la garantía de que se puede gobernar con responsabilidad fiscal, pagando los sueldos al día, haciendo obras públicas y apostando al desarrollo social. No tengamos miedo de salir a decirles a los vecinos que hay futuro por delante para poder completar esta obra de gestión durante cuatro años más. Porque los días más felices siempre fueron peronistas”, cerró.